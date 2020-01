Vidéo : La ville de Laigneville renvoie 10 tonnes de déchets au domicile du contrevenant Posté par vojack

Le week-end dernier, un homme a jeté illégalement 10 tonnes de déchets entre les communes de Laigneville et de Rousseloy. 48h plus tard, les déchets étaient de retour chez lui avec l'aide du maire Laigneville et des agents municipaux.



Vidéo (6mn25s) : 10 tonnes de déchets retournés à l'envoyeur (Laigneville)





Bricci Je m'installe Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 115 Karma: 217 En ligne ! Re: La ville de Laigneville renvoie 10 tonnes de déchets ... 2 Quand un chien fait son popo sur le tapis, on lui met la truffe dedans ! Très bien, Monsieur le Maire ! Dikachu Je m'installe Inscrit le: 18/10/2016 Envois: 248 Karma: 628 Re: La ville de Laigneville renvoie 10 tonnes de déchets ... 0 Je pige pas qu'ils aient encore le droit d'exercer après ça...ça devrait interdiction pour l'entreprise de continuer d'exercer et limite saisie des camions pour enfoncer le clou. C'est pas une simple erreur là "oups je me suis trompé, j'ai pris ce champ pour une décharge officielle...". Non, ils savent clairement ce qu'ils font et ils n'en ont strictement rien à foutre. teddybear3k Je m'installe Inscrit le: 5/5/2011 Envois: 431 Karma: 372 En ligne ! Re: La ville de Laigneville renvoie 10 tonnes de déchets ... 0 Je le veux dans ma commune. Il aura du travail jusqu'à sa pension.

Bravo Monsieur, merci de donner l'exemple.



koikoi_koi Koluche Inscrit le: 30/8/2016 Envois: 6628 Karma: 16621 En ligne ! Re: La ville de Laigneville renvoie 10 tonnes de déchets ... 0 Vous navigateur est trop vieux delseb Je m'installe Inscrit le: 15/6/2007 Envois: 376 Karma: 658 En ligne ! Re: La ville de Laigneville renvoie 10 tonnes de déchets ... 0 Cheh ! dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2135 Karma: 4452 Re: La ville de Laigneville renvoie 10 tonnes de déchets ... 0 dégueulasse.

ça lui aurait couté combien de mettre tout ce bordel à la déchetterie ?

Bricci Je m'installe Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 115 Karma: 217 En ligne ! Re: La ville de Laigneville renvoie 10 tonnes de déchets ... 1 @dtclulu Réponse : RIEN ! Token Je viens d'arriver Inscrit le: 15/3/2014 Envois: 15 En ligne ! Re: La ville de Laigneville renvoie 10 tonnes de déchets ... 0 Plus que sur Koreus, il faut que ce soient les administrés de cette ville qui sachent qui est ce mec.

Clairement, l'amende n'est pas assez importante. Donc les mecs continuent en toute impunité. Si tous leurs voisins sont au courant, c'est plus la même.

delseb Je m'installe Inscrit le: 15/6/2007 Envois: 376 Karma: 658 En ligne ! Re: La ville de Laigneville renvoie 10 tonnes de déchets ... 0

@dtclulu

dégueulasse.

ça lui aurait couté combien de mettre tout ce bordel à la déchetterie ?

Le temps de tout trier par type de déchet ? Beija Je masterise ! Inscrit le: 18/1/2009 Envois: 2313 Karma: 77 En ligne ! Re: La ville de Laigneville renvoie 10 tonnes de déchets ... 0 Je ne sais pas vraiment ce que dit la loi sur le "retour à l'envoyeur", mais raah dis donc, ça fait plaisir!