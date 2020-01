Vidéo : Un but contre son camp façon flipper du gardien Jessy Moulin Posté par El_taquetinho

Un but contre son camp façon flipper du gardien Jessy Moulin pendant le match entre le Paris Saint-Germain et l'AS Saint-Étienne.



Vidéo () : But contre son camp « flipper » du gardien Jessy Moulin





LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 2529 Karma: 6350 En ligne ! Re: Un but contre son camp façon flipper du gardien Jessy... 0 Y a de quoi flipper effectivement Geo-graphic Koreus Addict Inscrit le: 22/5/2011 Envois: 21054 Karma: 16735 En ligne ! Re: Un but contre son camp façon flipper du gardien Jessy... 0 Décidément, le PSG et les 6 - 1, c'est une histoire qui dure TomBomb Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3103 Karma: 12815 Re: Un but contre son camp façon flipper du gardien Jessy... 0 Merci les gars ! C'est super en plus parce que c'est les deux défenseurs qui font de la merde, mais c'est le gardien qui se retrouve avec le but contre son camp au compteurMerci les gars ! totorotodonut Je suis accro Inscrit le: 31/5/2012 Envois: 1672 Karma: 155 Re: Un but contre son camp façon flipper du gardien Jessy... 0 Etant donné qu'ils ont fini par gagner 6-1 je vois ça comme un troll:p nakag Je suis accro Inscrit le: 30/11/2011 Envois: 542 Karma: 702 Re: Un but contre son camp façon flipper du gardien Jessy... 0 A quelques centimètres près on aurait à la place de ce post le but du siècle de Mbappé sur coup du foulard. Toujours une question de cm.

dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2139 Karma: 4456 Re: Un but contre son camp façon flipper du gardien Jessy... 0 la talonnade du numéro 7 au début de l'action est plutôt jolie ! Pacolito Je suis accro Inscrit le: 11/10/2009 Envois: 697 Karma: 575 Re: Un but contre son camp façon flipper du gardien Jessy... 0

@TomBomb

C'est super en plus parce que c'est les deux défenseurs qui font de la merde, mais c'est le gardien qui se retrouve avec le but contre son camp au compteur Merci les gars ! Eh oui ! On peut dire que c'est un but P.S.G ( Pour Sa Gueule )





poiuytreza525 Je suis accro Inscrit le: 18/1/2013 Envois: 1880 Karma: 367 Re: Un but contre son camp façon flipper du gardien Jessy... 0 Hahaha pour une fois que l'ASSE marque des buts.