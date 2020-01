Vidéo : Une demande en mariage originale dans un cinéma Posté par Skwatek

Une demande en mariage originale dans un cinéma pendant la projection de « La Belle au bois dormant ».





Vidéo (3mn24s) : Demande en mariage dans un cinéma





15 commentaires Auteur Conversation LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 2533 Karma: 6351 En ligne ! Re: Une demande en mariage originale dans un cinéma Re: Une demande en mariage originale dans un cinéma 2 Pfiou ces remakes Netflix ça va vraiment trop loin!















Je déconne, belle demande! GG! Rokie Je viens d'arriver Inscrit le: 29/3/2017 Envois: 67 Re: Une demande en mariage originale dans un cinéma Re: Une demande en mariage originale dans un cinéma 0 Bogoss ...Boloss je voulais dire! TomBomb Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3104 Karma: 12816 Re: Une demande en mariage originale dans un cinéma Re: Une demande en mariage originale dans un cinéma 2 Je ne suis vraiment pas fan de ces demandes en mariage en fanfare... m'enfin, là, sympa le boulot sur le dessin animé, et sympa son petit speech sur le coeur Remkage Je masterise ! Inscrit le: 11/5/2008 Envois: 3695 Karma: 3726 Re: Une demande en mariage originale dans un cinéma Re: Une demande en mariage originale dans un cinéma 2

Dans le cas ou elle aurait dit non, il avait prévu une autre projection? Menelage Je m'installe Inscrit le: 10/4/2017 Envois: 229 Karma: 141 Re: Une demande en mariage originale dans un cinéma Re: Une demande en mariage originale dans un cinéma 6 par contre le mec debout si tu pouvais te rasseoir parce que je voie plus l'écran... La_Koukouille Je suis accro Inscrit le: 27/4/2017 Envois: 515 Karma: 2053 En ligne ! Re: Une demande en mariage originale dans un cinéma Re: Une demande en mariage originale dans un cinéma 0 @Remkage non moi j'aurai plutôt imaginé un truc avec Blanche Neige et les 7 nains, avec un gros plan sur un nain triste greg808 Je suis accro Inscrit le: 28/7/2005 Envois: 1267 Re: Une demande en mariage originale dans un cinéma Re: Une demande en mariage originale dans un cinéma 0 Mouais enfin, il devait quand même savoir si sa copine tenait à lui ou pas avant sa demande, il avait quand même pas faire un fail sur une vidéo qu'il était sûr de mettre en ligne derrière ! Quenelski Je masterise ! Inscrit le: 8/11/2013 Envois: 2222 Karma: 6765 Re: Une demande en mariage originale dans un cinéma Re: Une demande en mariage originale dans un cinéma 3 Idem, la plupart du temps je trouve ça "malaisant" ce genre d'affaire mais là j'ai vraiment trouvé l'idée sympa et le fait aussi que ça reste en famille/potes, pas de prise d'otage en public du coup ça passe crème et même que j'ai trouvé ça beau putain ! ^^ Rayflex Je m'installe Inscrit le: 20/1/2015 Envois: 422 Karma: 1433 Re: Une demande en mariage originale dans un cinéma Re: Une demande en mariage originale dans un cinéma 0 Bon faut de la thune hein. Mais c'était mignon faconnable Je m'installe Inscrit le: 24/6/2017 Envois: 106 Karma: 199 Re: Une demande en mariage originale dans un cinéma Re: Une demande en mariage originale dans un cinéma 0 Respect mec.

Il va falloir que je trouve mieux maintenant... MYRRZINN Je suis accro Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 879 Karma: 1068 Re: Une demande en mariage originale dans un cinéma Re: Une demande en mariage originale dans un cinéma 0 Emouvant et ingénieux. J'aimerai voir le dessin animé prévu pour la rupture (suis con). Elle est cardiologue, et les histoires de coeurs brisés, elle en voit tous les jours...

Les histoires d'amour intenses finissent hélas brièvement et mal. L'expérience...

Un indice pour ceux qui douteraient de ma vision pragmatique ou pessimiste sur l'avenir de ce couple : la merveilleuse chanson de Gary Jules "Mad world" que j'adore que l'on entend à la fin de la vidéo. Les paroles résument tout. Apowers Je masterise ! Inscrit le: 26/7/2013 Envois: 2113 Karma: 2282 Re: Une demande en mariage originale dans un cinéma Re: Une demande en mariage originale dans un cinéma 0 La petite pression...dire NON devant toute la famille... koikoi_koi Koluche Inscrit le: 30/8/2016 Envois: 6659 Karma: 16698 En ligne ! Re: Une demande en mariage originale dans un cinéma Re: Une demande en mariage originale dans un cinéma 0 MYRRZINN Un jour toi aussi tu trouveras le grand amour

Vous navigateur est trop vieux Un jour toi aussi tu trouveras le grand amour Dikachu Je m'installe Inscrit le: 18/10/2016 Envois: 250 Karma: 635 Re: Une demande en mariage originale dans un cinéma Re: Une demande en mariage originale dans un cinéma 0 Je trouvais ça curieux aussi la belle au bois dormant et son prince version indienne Jinroh Je masterise ! Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 3004 Karma: 4306 En ligne ! Re: Une demande en mariage originale dans un cinéma Re: Une demande en mariage originale dans un cinéma 0 Ah la la ils m ont foutu les larmes...y a peut être un rapport avec le poil que je viens d oter de mon nez... Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.