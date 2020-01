Demande en mariage dans un cinéma

Lundi 30 décembre 2019 aux États-Unis, un homme a fait une demande en mariage particulièrement originale dans un cinéma pendant la projection de « La Belle au bois dormant ». Pendant six mois, il a travaillé avec un illustrateur pour animer secrètement sa copine et lui-même dans le célèbre conte. Dans une salle remplie par des membres de leurs familles et des amis, il a ainsi pu réaliser sa demande en interaction avec le film d'animation. Elle a dit « Oui » !

