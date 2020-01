Vidéo : Un violent choc frontal entre un motard et une Subaru (Angleterre) Posté par LuDdo

Vidéo déconseillée aux plus sensibles

Un motard fait un vol plané après un violent choc frontal avec une Subaru qui se déporte dans un virage près de Sheffield, en Angleterre.



Vidéo (53s) : Choc frontal entre un motard et une Subaru





Vidéo : Des policiers agressent le motard Tounsi Biker (Paris) Vidéo : Deux hommes sur une moto percutent une voiture Vidéo : Un motard fait un vol plané dans un virage Source : Forum



Bonne convalescence au motard.

Même pas un panneau pour prévenir que ça tourne ? Perso j'ai vu le virage arriver juste avant le moment où le bitume change de couleur, et j'ai l'impression que c'est aussi le cas du conducteur ... Bon okay il roulait trop vite, mais on est d'accord que ce virage est super dangereux non !?Même pas un panneau pour prévenir que ça tourne ? Perso j'ai vu le virage arriver juste avant le moment où le bitume change de couleur, et j'ai l'impression que c'est aussi le cas du conducteur ... Anthooo J'aime glander ici Inscrit le: 20/5/2016 Envois: 6441 Karma: 3152 En ligne ! Re: Un violent choc frontal entre un motard et une Subaru... Re: Un violent choc frontal entre un motard et une Subaru... 1 Et à quelque km/h près il se faisait écraser par le second abrutit TomBomb Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3113 Karma: 12843 Re: Un violent choc frontal entre un motard et une Subaru... Re: Un violent choc frontal entre un motard et une Subaru... 0 Pour sa défense, lorsqu'on achète une Subaru (ou une BMW ou une Audi), on obtient automatiquement une license qui permet de rouler comme un bourrin, de ne pas respecter les limitations de vitesse ni les lignes blanches, bref, la route est à vous pour faire ce que vous voulez et c'est aux autres usagers de la route de s'écarter.



Il était donc tout à fait dans son droit de rouler comme un con, d'arriver trop vite dans le virage, de se déporter et de pratiquement tuer le motard (il n'est pas mort mais handicapé à vie... c'est à de demander qu'est-ce qui est pire).



(tout ce que je dis ici est de la merde en barre) Spectre_Swiss Je suis accro Inscrit le: 15/4/2013 Envois: 926 Karma: 489 Re: Un violent choc frontal entre un motard et une Subaru... Re: Un violent choc frontal entre un motard et une Subaru... 6 @billyboy45 : Pour ma part se sont les personnes qui ne maîtrisent pas leur véhicules en se déportant du mauvais coté de la route qui sont dangereux



Bonne convalescence au motard. Samlaleche Je suis accro Inscrit le: 3/5/2014 Envois: 553 Karma: 193 Re: Un violent choc frontal entre un motard et une Subaru... Re: Un violent choc frontal entre un motard et une Subaru... 4 He was impressed by his Imprez' LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 2566 Karma: 6424 Re: Un violent choc frontal entre un motard et une Subaru... Re: Un violent choc frontal entre un motard et une Subaru... 4 On voit bien que c'est la faute du motard, il roule à contresens!









...Oh wait! papasan Je m'installe Inscrit le: 29/6/2015 Envois: 133 Karma: 163 Re: Un violent choc frontal entre un motard et une Subaru... Re: Un violent choc frontal entre un motard et une Subaru... 1 billyboy45 Non, c'est juste un virage. C'est pas lui qu'est super dangereux, c'est l'abruti en Subaru.

J'en ai plein des comme ça dans ma campagne (des virages pas des abrutis, quoique , et ben si t'adapte pas ta vitesse au fait que ça tourne et que t'ai pas de visibilité : tu dérape et tu te déporte et tu connais la suite. Non, c'est juste un virage. C'est pas lui qu'est super dangereux, c'est l'abruti en Subaru.J'en ai plein des comme ça dans ma campagne (des virages pas des abrutis, quoique, et ben si t'adapte pas ta vitesse au fait que ça tourne et que t'ai pas de visibilité : tu dérape et tu te déporte et tu connais la suite. crisphalte Je m'installe Inscrit le: 30/6/2006 Envois: 112 Karma: 59 Re: Un violent choc frontal entre un motard et une Subaru... Re: Un violent choc frontal entre un motard et une Subaru... 1 ben toujours le même problème : c'est la faute du motard fallait pas rouler à gauche et c'est pas bien de faire un stoppie au milieu de la route comme ça.



(une petit pensé pour ces os) Hugo-Drax Je m'installe Inscrit le: 26/5/2016 Envois: 218 Karma: 1156 Re: Un violent choc frontal entre un motard et une Subaru... Re: Un violent choc frontal entre un motard et une Subaru... 1 @papasan Et encore, si tu te déporte un peu, l'électronique (ESP et consort) peut t'aider à rester dans la trajectoire normale.

Bien d'accord avec toi, il faut vraiment conduire comme un abruti pour en arriver à ce point. Tmac66 Je viens d'arriver Inscrit le: 2/6/2014 Envois: 84 Karma: 122 Re: Un violent choc frontal entre un motard et une Subaru... Re: Un violent choc frontal entre un motard et une Subaru... 0 Quand je passais mon permis (en Gendarmerie), l'instructeur répétait très régulièrement "accélérer c'est s'auto-baiser", je constate qu'il a encore raison ... switchkill Chaleur ! Inscrit le: 29/3/2015 Envois: 69 Karma: 62 Re: Un violent choc frontal entre un motard et une Subaru... Re: Un violent choc frontal entre un motard et une Subaru... 1 @Samlaleche Let's make love or i'll break your aaaaaaarm zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 648 Karma: 1868 Re: Un violent choc frontal entre un motard et une Subaru... Re: Un violent choc frontal entre un motard et une Subaru... 0

@Tmac66

Quand je passais mon permis (en Gendarmerie), l'instructeur répétait très régulièrement "accélérer c'est s'auto-baiser", je constate qu'il a encore raison ...



Ahhhh la douce poésie du langage militaire #coeuraveclesdoigts Citation :Ahhhh la douce poésie du langage militaire #coeuraveclesdoigts Schau Je suis accro Inscrit le: 2/7/2013 Envois: 1369 Karma: 1100 Re: Un violent choc frontal entre un motard et une Subaru... Re: Un violent choc frontal entre un motard et une Subaru... 1 @billyboy45

En fait s'il roulait en respectant la limite de vitesse, y'aurait eu aucun problème.



Ce type pense qu'il fait un rallye... C'est lui le danger, pas le virage. WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 2505 Karma: 7792 Re: Un violent choc frontal entre un motard et une Subaru... Re: Un violent choc frontal entre un motard et une Subaru... 0

@LeFreund

...c'est la faute du motard, ...



Pas toi ?!? Faut pas commencer 2020 comme ca. Citation :Pas toi ?!? Faut pas commencer 2020 comme ca. Samlaleche Je suis accro Inscrit le: 3/5/2014 Envois: 553 Karma: 193 Re: Un violent choc frontal entre un motard et une Subaru... Re: Un violent choc frontal entre un motard et une Subaru... 0 switchkill Vous navigateur est trop vieux Laskar Je m'installe Inscrit le: 13/5/2013 Envois: 397 Karma: 473 Re: Un violent choc frontal entre un motard et une Subaru... Re: Un violent choc frontal entre un motard et une Subaru... 0 C'est même pas la limite le problème, il était à peine à 106 km/h (66mph) c'est juste qu'il est mauvais, une voiture comme ça ça tient très bien les courbes sauf que lui il maitrise rien du tout Willouuu Je m'installe Inscrit le: 5/3/2007 Envois: 213 Karma: 77 Re: Un violent choc frontal entre un motard et une Subaru... Re: Un violent choc frontal entre un motard et une Subaru... 1 Vivement des voitures autonomes pour tous, ça calmera les kekos qui pensent que les routes servent à autre chose que se déplacer.



Vous voulez pratiquer les sports mécaniques ? Allez sur un circuit. Samlaleche Je suis accro Inscrit le: 3/5/2014 Envois: 553 Karma: 193 Re: Un violent choc frontal entre un motard et une Subaru... Re: Un violent choc frontal entre un motard et une Subaru... 0 @Laskar Une Evo aurait mieux tenu. Apowers Je masterise ! Inscrit le: 26/7/2013 Envois: 2115 Karma: 2283 Re: Un violent choc frontal entre un motard et une Subaru... Re: Un violent choc frontal entre un motard et une Subaru... 0

@billyboy45

Bon okay il roulait trop vite, mais on est d'accord que ce virage est super dangereux non !?



Même pas un panneau pour prévenir que ça tourne ?



On dit bizarrement jamais ça des motards. C'est toujours 100% de leur faute.

Sauf là bien sûr. Citation :On dit bizarrement jamais ça des motards. C'est toujours 100% de leur faute.Sauf là bien sûr. ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 600 Karma: 806 Re: Un violent choc frontal entre un motard et une Subaru... Re: Un violent choc frontal entre un motard et une Subaru... 0 @billyboy45



Sauf qu'en respectant la limitation de vitesse il se serait moins déporté et aurait pu se maintenir dans son couloir. Puis on adapte sa vitesse à la route et la visibilité, si tu vois pas clairement ce qui arrive tu ralentis un minimum.



Enfin bref, le virage peut être traître, le mec a pas su garder le contrôle, il a de la chance que le motard n'est pas mort, il n'a pas de chance qu'il y avait un motard en face par contre.



mauvais endroit au mauvais moment avec une mauvaise appréhension