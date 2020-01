Vidéo : Une intelligence artificielle pour couper le son de la publicité à la télévision Posté par Alex333

Un Français invente une intelligence artificielle pour couper le son de la TV dès qu'il y a de la publicité, grâce à une caméra qui repère l'absence du logo de la chaîne pendant la coupure publicitaire.



Vidéo (1mn55s) : Une IA pour couper le son de la pub à la télé





Auteur Conversation _Spo0n_ Je suis accro Inscrit le: 26/6/2007 Envois: 1984 Karma: 1693 Re: Une intelligence artificielle pour couper le son de l... Re: Une intelligence artificielle pour couper le son de l... 5 C'est pas mal, moi j'ai une astuce plus simple: je ne regarde pas la télé. avalon471 Je suis accro Inscrit le: 28/4/2008 Envois: 1599 Karma: 828 En ligne ! Re: Une intelligence artificielle pour couper le son de l... Re: Une intelligence artificielle pour couper le son de l... 0 Pareil que mon VDD. Deadman3 Je viens d'arriver Inscrit le: 25/5/2019 Envois: 10 Re: Une intelligence artificielle pour couper le son de l... Re: Une intelligence artificielle pour couper le son de l... 0 Avez-vous déjà vu ... une intelligence artificielle pour couper le son de la publicité à la télévision ?



...



Maintenant, oui. koikoi_koi Koluche Inscrit le: 30/8/2016 Envois: 6724 Karma: 16925 Re: Une intelligence artificielle pour couper le son de l... Re: Une intelligence artificielle pour couper le son de l... 4 J'ai pas activé le son... ça dit quoi? cdeps62 Je m'installe Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 254 Karma: 172 Re: Une intelligence artificielle pour couper le son de l... Re: Une intelligence artificielle pour couper le son de l... 3 Reste plus qu'à trouver une solution pour l'image parce que là j'ai bien envie de tester comme jaime.fr au 0.800.072.072 Cheers Je m'installe Inscrit le: 27/1/2005 Envois: 176 Karma: 94 Re: Une intelligence artificielle pour couper le son de l... Re: Une intelligence artificielle pour couper le son de l... 0 C'est top.

Surtout que c'est bien tout ce qu'ils méritent, à ne pas respecter les téléspectateurs en mettant le son des publicités bien plus forts que les programmes. Geronimo75 Je viens d'arriver Inscrit le: 14/6/2019 Envois: 19 En ligne ! Re: Une intelligence artificielle pour couper le son de l... Re: Une intelligence artificielle pour couper le son de l... 0 C'est dommage d'avoir dévoilé le "secret"... Il suffit que les chaînes laissent le logo affiché pendant les pages de publicité pour contourner l'IA... Lebowsky89 Je suis accro Inscrit le: 25/4/2014 Envois: 1153 Karma: 2332 En ligne ! Re: Une intelligence artificielle pour couper le son de l... Re: Une intelligence artificielle pour couper le son de l... 0 **grillé par mon VDD**



D'ailleurs moi qui roule beaucoup en voiture, si on pouvait faire le même logiciel pour les pubs Radio.... Ca me gave de jouer avec le bouton du volume tout le long de la route quand j'écoute la radio... Pas bête mais faut pas donner la technique car ils mettront pas longtemps à rajouter les logos dans les pubs s'ils voient ça ces saligauds làD'ailleurs moi qui roule beaucoup en voiture, si on pouvait faire le même logiciel pour les pubs Radio.... Ca me gave de jouer avec le bouton du volume tout le long de la route quand j'écoute la radio...