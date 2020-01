Une IA pour couper le son de la pub à la télé

Un Français a mis au point une intelligence artificielle pour couper automatiquement le son de sa télévision pendant la publicité. Il a entrainé l'IA à différencier un programme d’une publicité et a reproduire le signal infrarouge du bouton mute de la télécommande. Une caméra placée sur la télévision repère l'absence du logo de la chaîne pendant la coupure publicitaire et un signal infrarouge est aussitôt envoyé pour couper le son. Lorsque le logo réapparait, un nouveau signal est envoyé à la télévision pour remettre le son. Plus d'infos.

