Vidéo : Daniel Craig façon James Bond dans une publicité Heineken Posté par nakag

La nouvelle pub d'Heineken pour le prochain James Bond. Elle m'a bien fait rire. Quelle classe ce type !





Vidéo (2mn9s) : Pub Heineken (Daniel Craig vs James Bond)





Nebinaf Je suis accro Re: Daniel Craig façon James Bond dans une publicité Hein... Vu l'idée de base et les sommes investies, y avait moyen de mieux faire MAC_Ak Je m'installe Re: Daniel Craig façon James Bond dans une publicité Hein... J'aime bien la pub... jusqu'au moment où il prend une Heineken... Ça serait tellement plus classe avec une vrai bière ! TomBomb Je masterise ! Re: Daniel Craig façon James Bond dans une publicité Hein... Tu m'étonnes qu'il veuille plus faire James Bond... obligé de boire de la Heineken pour faire du placement produit... WeWereOnABreak Je masterise ! Re: Daniel Craig façon James Bond dans une publicité Hein... Avant le visionnage, je me suis dit pourquoi c'est pas plutôt une pub Martinie mais j'ai eu ma réponse à la fin. Bonne Pub je trouve et meilleur James Bond Ever. Même mieux que Sean et je dis pas de connerie. PAST3K Je m'installe Re: Daniel Craig façon James Bond dans une publicité Hein...

@MAC_Ak

J'aime bien la pub... jusqu'au moment où il prend une Heineken... Ça serait tellement plus classe avec une vrai bière !



Ah ça, avec une Barbar sa aurait déjà plus de gueule ThomGamer Je suis accro Re: Daniel Craig façon James Bond dans une publicité Hein... Donc le personnage est connu pour le Martini ou la Vodka Martini mais non on le fout dans une pub Heineken ...

C'est quoi la suite The Big Lebowski qui boit de la Jupiler ? _Spo0n_ Je masterise ! Re: Daniel Craig façon James Bond dans une publicité Hein... MAC_Ak Je me suis dis la même chose



C'est quoi la suite The Big Lebowski qui boit de la Jupiler ? _Spo0n_ Je masterise ! Inscrit le: 26/6/2007 Envois: 2001 Karma: 1753 Re: Daniel Craig façon James Bond dans une publicité Hein... Re: Daniel Craig façon James Bond dans une publicité Hein... 1 MAC_Ak Je me suis dis la même chose







ÇA c'est une vraie bière !