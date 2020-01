Pub Heineken (Daniel Craig vs James Bond)

Alors qu'il est en vacances, l'acteur Daniel Craig veut juste prendre un taxi, mais tout le monde le confond avec James Bond et rien ne se passe comme prévu. Une publicité pour les bières Heineken en attendant la sortie du prochain James Bond, « Mourir peut attendre » (No Time to Die), le 8 avril 2020.

