Vidéo : Martin Fourcade récite le monologue d'Édouard Baer dans « Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre » Posté par El_taquetinho

Le biathlète Martin Fourcade récite le monologue d'Édouard Baer dans le film « Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre » après la victoire des Français en Coupe du monde de biathlon à Ruhpolding, en Allemagne.



Vidéo (1mn14s) : Martin Fourcade récite le monologue d'Édouard Baer dans Astérix





Sur le même sujet :

Vidéo : Descente de ski avec l'équipe de France de biathlon Vidéo : Griezmann et Rami racontent leur journée avant la finale du Mondial Vidéo : Un journaliste de France Télévisions impoli Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Duiken Je m'installe Inscrit le: 9/9/2008 Envois: 493 Karma: 104 Re: Martin Fourcade récite le monologue d'Édouard Ba... Re: Martin Fourcade récite le monologue d'Édouard Ba... 2

Y'a quand même pas mal à retenir! Ca m'a bien fait rireY'a quand même pas mal à retenir! TomBomb Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3131 Karma: 12896 Re: Martin Fourcade récite le monologue d'Édouard Ba... Re: Martin Fourcade récite le monologue d'Édouard Ba... 3 Balèze, mine de rien Chrys77 Je masterise ! Inscrit le: 18/3/2009 Envois: 2983 Karma: 1131 Re: Martin Fourcade récite le monologue d'Édouard Ba... Re: Martin Fourcade récite le monologue d'Édouard Ba... 2 Tant que c'est pas Mission Cléoplâtre ça va...



Super champion Martin !!! Le_Spleen Je suis accro Inscrit le: 22/5/2013 Envois: 839 Karma: 1069 Re: Martin Fourcade récite le monologue d'Édouard Ba... Re: Martin Fourcade récite le monologue d'Édouard Ba... 1 C'est déjà un athlète vraiment formidable, mais alors là il mérite encore plus le respect. C'est ça le don de ... le don de soi. faconnable Je m'installe Inscrit le: 24/6/2017 Envois: 110 Karma: 202 Re: Martin Fourcade récite le monologue d'Édouard Ba... Re: Martin Fourcade récite le monologue d'Édouard Ba... 0 @Chrys77 Ben revois tes classiques en fait.

C'est bien mission Cléopâtre. billyboy45 Je suis accro Inscrit le: 17/7/2008 Envois: 937 Karma: 1068 Re: Martin Fourcade récite le monologue d'Édouard Ba... Re: Martin Fourcade récite le monologue d'Édouard Ba... 1 @faconnable Relis bien son commentaire, moi aussi j'ai failli manquer la "blague" faconnable Je m'installe Inscrit le: 24/6/2017 Envois: 110 Karma: 202 Re: Martin Fourcade récite le monologue d'Édouard Ba... Re: Martin Fourcade récite le monologue d'Édouard Ba... 0 @billyboy45 J'ai pas. La_Koukouille Je suis accro Inscrit le: 27/4/2017 Envois: 524 Karma: 2066 En ligne ! Re: Martin Fourcade récite le monologue d'Édouard Ba... Re: Martin Fourcade récite le monologue d'Édouard Ba... 1 @faconnable alors relis, encore, et encore, et encore, relis jusqu'à ta mort s'il le faut, mais tu te dois de l'avoir. spider4142 Je m'installe Inscrit le: 6/11/2011 Envois: 307 Karma: 142 Re: Martin Fourcade récite le monologue d'Édouard Ba... Re: Martin Fourcade récite le monologue d'Édouard Ba... 0 @faconnable Tu peux y arriver, Cours astérism, couuuuuuuuuurs ! baliboudou Je m'installe Inscrit le: 29/11/2018 Envois: 298 Karma: 264 En ligne ! Re: Martin Fourcade récite le monologue d'Édouard Ba... Re: Martin Fourcade récite le monologue d'Édouard Ba... 0 @faconnable T'y es presque. A une lettre près même... Xiros Je m'installe Inscrit le: 20/8/2016 Envois: 191 Karma: 235 Re: Martin Fourcade récite le monologue d'Édouard Ba... Re: Martin Fourcade récite le monologue d'Édouard Ba... 0 @faconnable tu peux le faire ! Pense à l'avant-dernière lettre de ton pseudo. La_Koukouille Je suis accro Inscrit le: 27/4/2017 Envois: 524 Karma: 2066 En ligne ! Re: Martin Fourcade récite le monologue d'Édouard Ba... Re: Martin Fourcade récite le monologue d'Édouard Ba... 0 @faconnable et au pire, prend un redbull, à ce qu'il parait ça donne des l defds Je suis accro Inscrit le: 17/7/2018 Envois: 1190 Karma: 872 En ligne ! Re: Martin Fourcade récite le monologue d'Édouard Ba... Re: Martin Fourcade récite le monologue d'Édouard Ba... 0 Arrêtez les gars, on nage en plein cléonasme! Kentriodon Je m'installe Inscrit le: 15/9/2008 Envois: 305 Karma: 425 En ligne ! Re: Martin Fourcade récite le monologue d'Édouard Ba... Re: Martin Fourcade récite le monologue d'Édouard Ba... 0 Une traduction Nelson ?



"He is proud and happy." Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.