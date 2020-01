Martin Fourcade rÃ©cite le monologue d'Ã‰douard Baer dans AstÃ©rix

Martin Fourcade récite le monologue d'Édouard Baer dans Astérix

Samedi 18 janvier 2020, les biathlètes français Martin Fourcade, Simon Desthieux, Emilien Jacquelin et Quentin Fillon-Maillet ont remporté le relais en Coupe du monde de biathlon à Ruhpolding, en Allemagne. Pendant une interview au micro de la chaîne L'Equipe dans la zone mixte après la course, Martin Fourcade a alors récité le monologue d'Otis, personnage interprété par Édouard Baer dans le film « Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre », lorsque son coéquipier, Simon Desthieux, lui a posé la question, un brin amusé : « Est-ce que c'est une bonne situation de gagner le relais avant les Mondiaux ? ».

