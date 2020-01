Vidéo : Un pompier reçoit un tir de LBD dans la tête pendant la manifestation à Paris Posté par Chouba

Hier, un pompier a reçu un tir de LBD dans la tête pendant la manifestation à Paris.



Vidéo (17s) : Un pompier reçoit un tir de LBD dans la tête (Paris)





aenaryon J'aime glander ici Inscrit le: 23/10/2007 Envois: 6038 Karma: 453 Re: Un pompier reçoit un tir de LBD dans la tête pendant ... Re: Un pompier reçoit un tir de LBD dans la tête pendant ... 1 C'est ça aussi de jouer avec le feu ! Sur un canon à eau ... Bricci Je m'installe Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 167 Karma: 469 En ligne ! Re: Un pompier reçoit un tir de LBD dans la tête pendant ... Re: Un pompier reçoit un tir de LBD dans la tête pendant ... 2 Ça balance pas mal à Paris... network Je m'installe Inscrit le: 10/11/2013 Envois: 174 En ligne ! Re: Un pompier reçoit un tir de LBD dans la tête pendant ... Re: Un pompier reçoit un tir de LBD dans la tête pendant ... 0 A quoi bon manifester quand vous avez déjà obtenu majoritairement ce que vous demandiez...

Sauf si vous aimez vous prendre un coup de LBD... Groscisco Je suis accro Inscrit le: 3/3/2009 Envois: 605 Karma: 185 En ligne ! Re: Un pompier reçoit un tir de LBD dans la tête pendant ... Re: Un pompier reçoit un tir de LBD dans la tête pendant ... 0 Sûrement un autre tir involontaire. À la limite on pourrait même croire que le pompier s'est jeté sur la trajectoire du projectile... Az0T3_Liquid Je viens d'arriver Inscrit le: 9/7/2017 Envois: 32 Karma: 172 Re: Un pompier reçoit un tir de LBD dans la tête pendant ... Re: Un pompier reçoit un tir de LBD dans la tête pendant ... 0 sans commentaire... Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3163 Karma: 12994 En ligne ! Re: Un pompier reçoit un tir de LBD dans la tête pendant ... Re: Un pompier reçoit un tir de LBD dans la tête pendant ... 3 C'est quand même flippant, dans un Etat de Droit, que ces images soient aussi régulières. Franchement, que ce genre de choses se passent et qu'on soit tous impuissants, ça fout la gerbe. Plougaden Je viens d'arriver Inscrit le: 6/9/2016 Envois: 76 Karma: 450 Re: Un pompier reçoit un tir de LBD dans la tête pendant ... Re: Un pompier reçoit un tir de LBD dans la tête pendant ... 1 Tous les ans pour les étrennes, les éboueurs passent, les pompiers passent... pas la police. Etonnant, non ? zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 659 Karma: 1902 En ligne ! Re: Un pompier reçoit un tir de LBD dans la tête pendant ... Re: Un pompier reçoit un tir de LBD dans la tête pendant ... 0

@Az0T3_Liquid

sans commentaire...

trop tard, tu viens d'en faire un Citation :trop tard, tu viens d'en faire un Petis Je masterise ! Inscrit le: 15/12/2009 Envois: 4609 Karma: 3927 Re: Un pompier reçoit un tir de LBD dans la tête pendant ... Re: Un pompier reçoit un tir de LBD dans la tête pendant ... 0 Super, encore pleins de nouveaux contenus à charge contre l'oligarchie de Macron et diffusés sur les médias étrangers.



Ne lâchons rien. Rob2017 Je suis accro Inscrit le: 19/8/2017 Envois: 773 Karma: 420 Re: Un pompier reçoit un tir de LBD dans la tête pendant ... Re: Un pompier reçoit un tir de LBD dans la tête pendant ... 0 On se demande pourquoi les gens luttent... après le 49.3 de vals macron dirigé à l'ordonnance.... et quand ceux qui pourraient être de notre côté se vendent à l etat pour 150 balles y a plus rien a faire. En tout cas de Pacifique fleurdumale Je m'installe Inscrit le: 3/5/2015 Envois: 287 Karma: 705 Re: Un pompier reçoit un tir de LBD dans la tête pendant ... Re: Un pompier reçoit un tir de LBD dans la tête pendant ... 3 Franchement on n'a pas le contexte... en plus le pompier avait un engin pyrotechnique dans les mains il aurait pu tuer genre un livreur à scooter ou une jeune fille qui traverse la route. Nan je déconne, la police fait déjà le taf de ce côté là.



Soutien total aux grévistes depuis la Suisse, le monde (ou en tout cas la petite fraction du monde que je représente) vous admire! Borny Je suis accro Inscrit le: 17/8/2014 Envois: 1157 Karma: 940 Re: Un pompier reçoit un tir de LBD dans la tête pendant ... Re: Un pompier reçoit un tir de LBD dans la tête pendant ... 0

@TomBomb

C'est quand même flippant, dans un Etat de Droit, que ces images soient aussi régulières. Franchement, que ce genre de choses se passent et qu'on soit tous impuissants, ça fout la gerbe.

Ça me fait penser à la phrase de Edouard Philippe parlant d'"Images inacceptables", au lieu de violences policières (inacceptables). Citation :Ça me fait penser à la phrase de Edouard Philippe parlant d'"Images inacceptables", au lieu de violences policières (inacceptables). kermit Je m'installe Inscrit le: 23/5/2005 Envois: 122 Karma: 299 En ligne ! Re: Un pompier reçoit un tir de LBD dans la tête pendant ... Re: Un pompier reçoit un tir de LBD dans la tête pendant ... 0 A force des dizaines (centaines?) de gestes débiles et sanguins comme celui-ci (dont certain sont déjà passés sur Koreus d'ailleurs) le peuple va finir par devenir agressif et prendre les moyens de se défendre.

Ça va partir en guerre civile ces conneries. Mr-poulet-du-33 Je masterise ! Inscrit le: 26/3/2012 Envois: 3604 Karma: 2468 Re: Un pompier reçoit un tir de LBD dans la tête pendant ... Re: Un pompier reçoit un tir de LBD dans la tête pendant ... 1 Vite il faut appeler les pompiers pour lui porter secours ! network Je m'installe Inscrit le: 10/11/2013 Envois: 174 En ligne ! Re: Un pompier reçoit un tir de LBD dans la tête pendant ... Re: Un pompier reçoit un tir de LBD dans la tête pendant ... 0 1. Tu ne manifestes pas si tu as déjà obtenu ce que tu demandais. Ce qui était le cas.

2. Tu ne grimpes pas sur un véhicule appartenant aux forces de l'ordre. C'est interdit.

3. Tu ne brandis pas un fumigène. Interdit sur la voie publique. Qui plus est si tu es pompier.

4. S'il y a eu sommation, tu descends immédiatement (ça nous n'en sommes pas sûrs).



Offusquons nous de la violence, mais de toute la violence dans sa généralité, pas que celle de la police.

Est-ce que vous vous offusquez autant en voyant des images de lanceurs de pavés ou de plaques d'égouts sur les forces de l'ordre?



Si on manifeste dans la violence, alors il faut s'attendre à des répliques brutales des forces de l'ordre. Et encore dans certains pays, il aurait pris une balle mais pas de LBD.



Voir un pompier, brandissant un fumigène, grimpé sur un véhicule de police puis se prendre un coup de LBD...



Tout part en quenouille.

Que fait l'état, que font les responsables syndicaux... docteurweb Je suis accro Inscrit le: 1/1/2005 Envois: 1084 Karma: 372 En ligne ! Re: Un pompier reçoit un tir de LBD dans la tête pendant ... Re: Un pompier reçoit un tir de LBD dans la tête pendant ... 0 Franchement j'arrive plus à avoir la moindre once de sympathie pour les CRS.

Oui on a pas le contexte, comme toujours, mais bon, vu les derniers dossiers que les CRS se trimballent sur le dos, contexte ou pas, ça change absolument rien.

Comme déjà dit, ça ne fait qu'aggraver la colère et la haine qu'on peut ressentir vis à vis d'eux.

