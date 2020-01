Un pompier reçoit un tir de LBD dans la tête (Paris)

Lecteur : Koreus Twitter Défaut - Vous aimez le site, affichez les pubs :) Code embed

Mardi 28 janvier 2020 pendant la manifestation des pompiers à Paris, l'un d'entre eux est monté sur un camion lanceur d'eau de la police en agitant un fumigène et a reçu un tir de lanceur de balle de défense (LBD) dans la tête. Il a alors a perdu connaissance pendant quelques secondes puis est descendu du camion avec l'aide de ses camarades. Les pompiers manifestaient pour dénoncer le manque de moyens et de reconnaissance et réclamer une revalorisation de la prime de feu.

lbd manifestation police pompier tete