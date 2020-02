Vidéo : Le plus petit cinéma de France à Mons-en-Montois (Seine-et-Marne) Posté par Kilroy1

Le plus petit cinéma de France à Mons-en-Montois, un village de 471 habitants en Seine-et-Marne.



Vidéo (2mn41s) : Le plus petit cinéma de France





pac75 J'aime glander ici Inscrit le: 1/1/2009 Envois: 5948 Karma: 1404 Re: Le plus petit cinéma de France à Mons-en-Montois (Sei... Re: Le plus petit cinéma de France à Mons-en-Montois (Sei... 1 Le plus étonnant c'est que la fille ne connaisse pas 25% du public... Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3176 Karma: 13027 En ligne ! Re: Le plus petit cinéma de France à Mons-en-Montois (Sei... Re: Le plus petit cinéma de France à Mons-en-Montois (Sei... 0 À Perpignan y avait un ciné encore plus petit, le cinéma Rive Gauche. Devait y avoir la moitié des places. Mais bon, je vois qu'il a fermé il y a quelques années. wilburn Je m'installe Inscrit le: 19/10/2012 Envois: 309 Karma: 277 Re: Le plus petit cinéma de France à Mons-en-Montois (Sei... Re: Le plus petit cinéma de France à Mons-en-Montois (Sei... 1 Ah cela me rappelle le ciné Apollo à Nantes, ciné à 10 balles, puis à 2 euros avec le passage à l'euro . J'en a passé des heures quand j'étais étudiant ça manque des pti ciné comme cela . J'ai de la chance d'avoir un ciné à une salle chez moi, 6.5e pourvu que cela dure ! kpouer Je suis accro Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 1563 Karma: 2408 Re: Le plus petit cinéma de France à Mons-en-Montois (Sei... Re: Le plus petit cinéma de France à Mons-en-Montois (Sei... 0 wilburn



Eh eh j'allais parler de ce ciné aussi.



Il nous reste le concorde, qui lutte encore un peu.



Ou le 14A pour les films exotiques.



Eh eh j'allais parler de ce ciné aussi.
Il nous reste le concorde, qui lutte encore un peu.
Ou le 14A pour les films exotiques.
Mais le ciné à 10 balles qu'est ce que c'était bien.