Vidéo : Comment punir les automobilistes qui klaxonnent à Bombay Posté par Koreus

A Bombay en Inde, le klaxon est un véritable fléau. Une agence de communication et la police locale ont trouvé une solution pour éduquer les automobilistes qui klaxonnent.



Vidéo (1mn54s) : Punir les klaxonneurs à Bombay





Sur le même sujet :

Vidéo : Comment forcer les automobilistes à s'arrêter aux passages pour piétons Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation pit07 Je m'installe Inscrit le: 10/12/2007 Envois: 389 Karma: 170 Re: Comment punir les automobilistes qui klaxonnent à Bom... Re: Comment punir les automobilistes qui klaxonnent à Bom... 4 Ce qui est bruyant surtout, c'est cette vidéo... nakag Je suis accro Inscrit le: 30/11/2011 Envois: 547 Karma: 726 Re: Comment punir les automobilistes qui klaxonnent à Bom... Re: Comment punir les automobilistes qui klaxonnent à Bom... 0 Ça donne vachement envie de visiter Bombay.

Étonnant quand même cette attitude des automobilistes. Petis Je masterise ! Inscrit le: 15/12/2009 Envois: 4625 Karma: 3922 Re: Comment punir les automobilistes qui klaxonnent à Bom... Re: Comment punir les automobilistes qui klaxonnent à Bom... 1 @nakag



Ah bah c'est la ville la plus embouteillée au monde il me semble Wiiip Je m'installe Inscrit le: 31/7/2007 Envois: 479 Karma: 832 En ligne ! Re: Comment punir les automobilistes qui klaxonnent à Bom... Re: Comment punir les automobilistes qui klaxonnent à Bom... 4



Je me mets à un feu, et je klaxonne.

Non, seulement je fais du bruit qui emmerde tout le monde, mais en plus, je bloque le feu au rouge pour des centaines de voitures !

Demain, je déménage à Mumbai Bonjour, je suis Jean Michel Sociopathe, et je viens de découvrir un moyen super amusant de faire chier des centaines de personnes !Je me mets à un feu, et je klaxonne.Non, seulement je fais du bruit qui emmerde tout le monde, mais en plus, je bloque le feu au rouge pour des centaines de voitures !Demain, je déménage à Mumbai Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3178 Karma: 13030 En ligne ! Re: Comment punir les automobilistes qui klaxonnent à Bom... Re: Comment punir les automobilistes qui klaxonnent à Bom... 0 C'est sympa pour la comm', mais qu'ils aient vraiment fait cette installation j'y crois moyen, quand même... avalon471 Je suis accro Inscrit le: 28/4/2008 Envois: 1611 Karma: 830 Re: Comment punir les automobilistes qui klaxonnent à Bom... Re: Comment punir les automobilistes qui klaxonnent à Bom... 0 Carton feux rouge pour les klaxonneur.



géniale comme idée! Chewbacca91 Je m'installe Inscrit le: 5/5/2014 Envois: 378 Karma: 526 Re: Comment punir les automobilistes qui klaxonnent à Bom... Re: Comment punir les automobilistes qui klaxonnent à Bom... 1

Si en France on l'utilise pour prévenir d'un danger ou pour éventuellement engueuler quelqu'un.

En Inde ils l'utilisent pour tourner par ex. Ce, en remplacement des clignotants. Tout passe par le klaxon, c'est une façon de prévenir qu'ils sont en circulation. Pour y avoir été quelques temps, c'est bizarre pour nous, mais pour eux c'est leur logique.



Ca n'en reste pas moins critiquable Je ne dis pas que ça excuse tout, mais l'Inde a une culture extrêmement opposée à la notre concernant le klaxon.Si en France on l'utilise pour prévenir d'un danger ou pour éventuellement engueuler quelqu'un.En Inde ils l'utilisent pour tourner par ex. Ce, en remplacement des clignotants. Tout passe par le klaxon, c'est une façon de prévenir qu'ils sont en circulation. Pour y avoir été quelques temps, c'est bizarre pour nous, mais pour eux c'est leur logique.Ca n'en reste pas moins critiquable kpouer Je suis accro Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 1565 Karma: 2408 Re: Comment punir les automobilistes qui klaxonnent à Bom... Re: Comment punir les automobilistes qui klaxonnent à Bom... 0



Le temps que les gens comprennent, y'en a qui vont passer une journée complète, dans leurs voitures. J'attend qu'il mette cela en place en France...Le temps que les gens comprennent, y'en a qui vont passer une journée complète, dans leurs voitures. gazeleau Je suis accro Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 1549 Karma: 1234 Re: Comment punir les automobilistes qui klaxonnent à Bom... Re: Comment punir les automobilistes qui klaxonnent à Bom... 0 @Wiiip Et tu te trimbales aussi avec 32 smartphones pour que Maps indique les itinéraires libres en rouge et envoie tout le monde vers les itinéraires bis? Roulpops Je m'installe Inscrit le: 17/10/2012 Envois: 475 Karma: 212 Re: Comment punir les automobilistes qui klaxonnent à Bom... Re: Comment punir les automobilistes qui klaxonnent à Bom... 1 Petis @nakag C'est un peu la "tradition locale", à tel point que les fabricants qui sortent les mêmes modéles de véhicules en Europe et en Inde adaptent les klaxons, et en mettent de plus robustes en Inde !

https://secouchermoinsbete.fr/41319-en-inde-le-klaxon-est-indispensable C'est un peu la "tradition locale", à tel point que les fabricants qui sortent les mêmes modéles de véhicules en Europe et en Inde adaptent les klaxons, et en mettent de plus robustes en Inde ! Etniqs Je m'installe Inscrit le: 12/9/2018 Envois: 169 Karma: 309 Re: Comment punir les automobilistes qui klaxonnent à Bom... Re: Comment punir les automobilistes qui klaxonnent à Bom... 1

Dis "Camion !"

Dis "Camion !"

Dis "Camion !"

Dis "Camion !"Dis "Camion !"Dis "Camion !"Dis "Camion !" odyxo Je suis accro Inscrit le: 5/6/2008 Envois: 1303 Karma: 1026 Re: Comment punir les automobilistes qui klaxonnent à Bom... Re: Comment punir les automobilistes qui klaxonnent à Bom... 0 y'a personne pour critiquer leur accent anglais? non parce que quand un français parle anglais, il en prend plein la gueule pour son mauvais accent; et là rien?



hypocrisie purement franchouillarde? tryfax Je masterise ! Inscrit le: 13/3/2007 Envois: 2215 Karma: 2556 Re: Comment punir les automobilistes qui klaxonnent à Bom... Re: Comment punir les automobilistes qui klaxonnent à Bom... 0 Il parait qu'à l'heure qu'il est les gens sont toujours en train d'attendre à ce feux rouge. Corbac Je viens d'arriver Inscrit le: 12/7/2019 Envois: 18 Re: Comment punir les automobilistes qui klaxonnent à Bom... Re: Comment punir les automobilistes qui klaxonnent à Bom... 0 Une solution de débile, pour des débiles. C'est parfait. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.