Punir les klaxonneurs à Bombay

Lecteur : Koreus YouTube Défaut - Vous aimez le site, affichez les pubs :) Code embed

A Bombay en Inde, le Klaxon est un véritable fléau. Les automobilistes klaxonnent sans raison même quand le feu est rouge. L'agence de communication FCB Interface et la police locale ont trouvé une solution pour éduquer et sensibiliser les automobilistes qui klaxonnent : The Punishing Signal. Ils ont installé des sonomètres à quelques feux. Quand le niveau atteint les 85 dB, le décompte du feu rouge est remis à 90 secondes. Si tu aimes attendre au feu, klaxonne ! :)

automobiliste feu inde klaxon pub rouge sensibilisation voiture