Il crée un embouteillage dans Google Maps avec 99 téléphones

Simon Weckert s'est amusé à créer un embouteillage virtuel dans Google Maps en tirant un chariot contenant 99 téléphones. Google Maps et d'autres logiciels de navigation comme Waze se servent des données des autres utilisateurs pour savoir si une route est fréquentée ou non. En fonction de la vitesse et du nombre d'utilisateurs sur la route, il peut en déduire s’il y a un embouteillage ou non. En marchant avec 99 téléphones utilisant Google Maps, Simon Weckert a pu duper le logiciel et lui faire croire qu'il y avait un bouchon. Un embouteillage virtuel qui peut avoir une réelle incidence dans le monde réel, puisque le logiciel de navigation va proposer un itinéraire de contournement aux autres utilisateurs.

bouchon chariot embouteillage google hack maps navigation telephone