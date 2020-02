Vidéo : Comment créer un bouchon dans Google Maps Posté par Koreus

A l'aide de 99 téléphones, il crée un bouchon virtuel dans Google Maps



Vidéo (1mn43s) : Il crée un embouteillage dans Google Maps avec 99 téléphones





momoaliz Je suis accro Inscrit le: 13/10/2015 Envois: 1692 Karma: 927 Re: Comment créer un bouchon dans Google Maps 11 Krazmots

Citation : Je comprends toujours pas le but de l'opération

Citation :Ça permet de faire des embouteillages artificiels là où on ne peut pas klaxonner pour les créer... alfosynchro J'aime glander ici Inscrit le: 5/6/2011 Envois: 6178 Karma: 2619 Re: Comment créer un bouchon dans Google Maps 5 @Krazmots

Peut-être démontrer ce qu'on sait déjà : google maps et Waze utilisent la position des téléphones portables pour en déduire l'état de la circulation.

Peut-être démontrer ce qu'on sait déjà : google maps et Waze utilisent la position des téléphones portables pour en déduire l'état de la circulation.

Krazmots Je viens d'arriver Inscrit le: 12/12/2016 Envois: 56 Re: Comment créer un bouchon dans Google Maps 0 Je comprends toujours pas le but de l'opération alfosynchro J'aime glander ici Inscrit le: 5/6/2011 Envois: 6178 Karma: 2619 Re: Comment créer un bouchon dans Google Maps 5 @Krazmots

Peut-être démontrer ce qu'on sait déjà : google maps et Waze utilisent la position des téléphones portables pour en déduire l'état de la circulation. kpouer Je suis accro Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 1568 Karma: 2410 Re: Comment créer un bouchon dans Google Maps Re: Comment créer un bouchon dans Google Maps 1 @Krazmots



J'avoue !



Il a acheté 99 téléphones, plus 99 forfaits ; tous cela pour créer un bouchon sur Google Maps / Waze.





Si encore cela servait à éviter que les voitures passent devant chez lui...



Mais même pas ! momoaliz Je suis accro Inscrit le: 13/10/2015 Envois: 1692 Karma: 927 Re: Comment créer un bouchon dans Google Maps Re: Comment créer un bouchon dans Google Maps 11 Krazmots

Citation : Je comprends toujours pas le but de l'opération

Ça permet de faire des embouteillages artificiels là où on ne peut pas klaxonner pour les créer... Citation :Ça permet de faire des embouteillages artificiels là où on ne peut pas klaxonner pour les créer... Grigrou Je m'installe Inscrit le: 27/12/2015 Envois: 205 Karma: 127 Re: Comment créer un bouchon dans Google Maps Re: Comment créer un bouchon dans Google Maps 1 Ce gars est un génie. Milot J'aime glander ici Inscrit le: 31/10/2014 Envois: 5077 Karma: 2883 En ligne ! Re: Comment créer un bouchon dans Google Maps Re: Comment créer un bouchon dans Google Maps 2



Puisque les téléphones sont géolocalisés et que le type s'arrête la bécane pourrait supposer ça. Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3179 Karma: 13032 Re: Comment créer un bouchon dans Google Maps Re: Comment créer un bouchon dans Google Maps 3 Comme quoi c'est facile de faire chier le monde. Suffit d'avoir que ça à foutre et 99 téléphones sous le bras... DarkCasimir Je suis accro Inscrit le: 20/10/2017 Envois: 552 Karma: 1107 Re: Comment créer un bouchon dans Google Maps Re: Comment créer un bouchon dans Google Maps 0 Rien à dénoncer.

Rien à révéler.

Bien inutile cette mascarade. dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2171 Karma: 4598 Re: Comment créer un bouchon dans Google Maps Re: Comment créer un bouchon dans Google Maps 4 qd on l'appelle , ça doit être un sacré bordel aussi ... qsghjklm Je viens d'arriver Inscrit le: 10/7/2017 Envois: 39 Karma: 66 Re: Comment créer un bouchon dans Google Maps Re: Comment créer un bouchon dans Google Maps 3 @Krazmots on saura comment berner les robots quand ils voudront détruire l'humanité ! Milot J'aime glander ici Inscrit le: 31/10/2014 Envois: 5077 Karma: 2883 En ligne ! Re: Comment créer un bouchon dans Google Maps Re: Comment créer un bouchon dans Google Maps 0 @qsghjklm oui enfin ça, c'était avant que le mec le fasse;

à partir de maintenant, une quantité de gus vont plancher

là-dessus pour éviter le problème à tout jamais ( 0 U 0 )

Message skynet Rob2017 Je suis accro Inscrit le: 19/8/2017 Envois: 776 Karma: 427 Re: Comment créer un bouchon dans Google Maps Re: Comment créer un bouchon dans Google Maps 1 Super sympa. Ca va faire des scénarios de série ca... tu veux faire un détournement de chemin de fourgon de banque ou de convois présidentielle facon chute de la maison blanche et autres.... ou même le prochain black mirror azertyuiop69 Je suis accro Inscrit le: 6/7/2009 Envois: 875 Karma: 1130 Re: Comment créer un bouchon dans Google Maps Re: Comment créer un bouchon dans Google Maps 2 @kpouer



Un forfait, 98 téléphones en partage de connexion, des vieux téléphones Android pourri pas cher. Pas incroyablement compliqué kpouer Je suis accro Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 1568 Karma: 2410 Re: Comment créer un bouchon dans Google Maps Re: Comment créer un bouchon dans Google Maps 1 azertyuiop69



Mouais l'idée parait bonne, admettons, il faut quand même créer 98 comptes sur Google différents, appairer les tels et avoir 98 vieux tels.



Et se promener au milieu de la rue avec sa charette, filmer l'écran principal, faire la vidéo.



C'est pas la connerie qui te prend 5 minutes. Mouais l'idée parait bonne, admettons, il faut quand même créer 98 comptes sur Google différents, appairer les tels et avoir 98 vieux tels.Et se promener au milieu de la rue avec sa charette, filmer l'écran principal, faire la vidéo.C'est pas la connerie qui te prend 5 minutes. mocsap Je suis accro Inscrit le: 11/4/2017 Envois: 737 Karma: 564 Re: Comment créer un bouchon dans Google Maps Re: Comment créer un bouchon dans Google Maps 0 Grigrou ah oui! ah oui! sfxzeus Je suis accro Inscrit le: 8/2/2008 Envois: 729 Karma: 478 Re: Comment créer un bouchon dans Google Maps Re: Comment créer un bouchon dans Google Maps 0 @mocsap

