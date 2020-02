Vidéo : Des joueurs de Rainbow Six Siege ont une révélation Posté par Xouma

Pendant une partie de Rainbow Six Siege, la conversation va tourner au tour de l'agrandissement du pénis. Une opération qui en intéresse plus d'un dans le chat vocal.



Vidéo (1mn7s) : Une lueur d'espoir pour des joueurs de Rainbow Six Siege





Source : Forum

Surtout avec celui qui dit qu'il en plus à l'intérieur qu'à l'extérieur En tout cas c'est communicatif, j'ai bien ri.Surtout avec celui qui dit qu'il en plus à l'intérieur qu'à l'extérieur

Anaon Je suis accro Inscrit le: 29/11/2018 Envois: 913 Karma: 842 En ligne ! Re: Des joueurs de Rainbow Six Siege ont une révélation Re: Des joueurs de Rainbow Six Siege ont une révélation 0 J'aime po l'anglais ! Na ! Vaice Je m'installe Inscrit le: 25/5/2009 Envois: 154 Karma: 309 Re: Des joueurs de Rainbow Six Siege ont une révélation Re: Des joueurs de Rainbow Six Siege ont une révélation 0 Mais est ce que c'est vrai ? C'est pas pour moi c'est pour un pote. Geo-graphic Koreus Addict Inscrit le: 22/5/2011 Envois: 21084 Karma: 16765 Re: Des joueurs de Rainbow Six Siege ont une révélation Re: Des joueurs de Rainbow Six Siege ont une révélation 2



Keskissonkon papouuu Je viens d'arriver Inscrit le: 2/4/2017 Envois: 10 Re: Des joueurs de Rainbow Six Siege ont une révélation Re: Des joueurs de Rainbow Six Siege ont une révélation 8

Loom- J'aime glander ici Inscrit le: 24/4/2013 Envois: 5411 Karma: 2113 En ligne ! Re: Des joueurs de Rainbow Six Siege ont une révélation Re: Des joueurs de Rainbow Six Siege ont une révélation 0 Ça rassure ça fait plaisir. Gyeongri Je suis accro Inscrit le: 7/2/2017 Envois: 685 Karma: 879 Re: Des joueurs de Rainbow Six Siege ont une révélation Re: Des joueurs de Rainbow Six Siege ont une révélation 0 C'est un peu en dessous de la ceinture cette histoire !:o poiuytreza525 Je suis accro Inscrit le: 18/1/2013 Envois: 1919 Karma: 370 Re: Des joueurs de Rainbow Six Siege ont une révélation Re: Des joueurs de Rainbow Six Siege ont une révélation 0 Juste une conversation en anglais ? Et c'est un article ? wtf ? LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 2707 Karma: 6666 Re: Des joueurs de Rainbow Six Siege ont une révélation Re: Des joueurs de Rainbow Six Siege ont une révélation 1

Juste une conversation en anglais ? Et c'est un article ? wtf ?



Juste une conversation en anglais ? Et c'est un article ? wtf ?

Navré si tu n'arrive pas à comprendre (l'anglais?) l'importance de la conversation.

y4nnn Je viens d'arriver Inscrit le: 13/1/2020 Envois: 11 Re: Des joueurs de Rainbow Six Siege ont une révélation Re: Des joueurs de Rainbow Six Siege ont une révélation 1 haha excellente repartie generale Mr-poulet-du-33 Je masterise ! Inscrit le: 26/3/2012 Envois: 3611 Karma: 2476 Re: Des joueurs de Rainbow Six Siege ont une révélation Re: Des joueurs de Rainbow Six Siege ont une révélation 0 Haha énorme !

Pas comme sa b*** !

Roulpops Je m'installe Inscrit le: 17/10/2012 Envois: 479 Karma: 211 Re: Des joueurs de Rainbow Six Siege ont une révélation Re: Des joueurs de Rainbow Six Siege ont une révélation 1 On voit qu'il n'y a aucun fan de Dr Who dans le tas, personne pour citer le fameux "it's bigger on the inside !?!?! " Framby Je m'installe Inscrit le: 31/8/2016 Envois: 368 Karma: 1164 En ligne ! Re: Des joueurs de Rainbow Six Siege ont une révélation Re: Des joueurs de Rainbow Six Siege ont une révélation 1 @papouuu La même, ma femme vient de me demander pourquoi je riais tout seul devant mon pc... Moment de solitude:p