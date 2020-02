Une lueur d'espoir pour des joueurs de Rainbow Six Siege

Pendant une partie de Rainbow Six Siege, la conversation va tourner au tour de l'agrandissement du pénis. Une opération qui en intéresse plus d'un dans le chat vocal. Un joueur fait remarquer qu'on parle assez ouvertement des opérations visant à grossir les seins, mais jamais des opérations pour agrandir le pénis. Un joueur explique qu'il y a entre 7 et 10 cm de pénis à l'intérieur de son corps. L’excication monte et les blagues fusent. « Tu veux dire que mon sexe est plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur ? », « La prochaine fois que j'enverrai un dick pic, je ferai une radiographie », « ma bite est un putain d'iceberg ! »

