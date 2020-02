Vidéo : Comment s'appelle un biscuit composé de plusieurs Oreo ? Posté par Xouma

Si on part du principe que le biscuit est le O et la crème est le RE, alors voici ce qu'on peut en dédire.



Vidéo (45s) : Oreo oreoreo





Image : Oreo français

valentin0s Je viens d'arriver Inscrit le: 8/11/2015 Envois: 12 Re: Comment s'appelle un biscuit composé de plusieur... 0 Non.

ender666 Je suis accro Inscrit le: 11/11/2015 Envois: 708 Karma: 593 Re: Comment s'appelle un biscuit composé de plusieur... 3 nazenanazezezezenanazenazenazezezenananaze...

ouzvig J'aime glander ici Inscrit le: 1/5/2007 Envois: 6640 Karma: 2649 En ligne ! Re: Comment s'appelle un biscuit composé de plusieur... 0 oore reoo ooreo rereo et merde... Moi j'aime pas les

Loom- J'aime glander ici Inscrit le: 24/4/2013 Envois: 5416 Karma: 2114 Re: Comment s'appelle un biscuit composé de plusieur... 0 Il s'amuse dans sa vie le gars, chouette.

Turbobizzz Je viens d'arriver Inscrit le: 19/7/2019 Envois: 92 Karma: 68 Re: Comment s'appelle un biscuit composé de plusieur... 0



Bruce Almighty bla bla La vidéo est déjà passée : https://www.koreus.com/modules/newbb/viewtopic.php?post_id=2755982

Wiliwilliam La loi c'est moi Inscrit le: 7/4/2012 Envois: 29894 Karma: 8211 Re: Comment s'appelle un biscuit composé de plusieur... 0

@chbenz a écrit:

Pour ceux qui n'auraient pas compris, un légende urbaine dit que le "o" de Oreo vient de chOcolat et le "re" de cREam, les deux composants de l'oreo.

Donc un "o" pour une couche de chocolat et un "re" pour une couche de crème.



Rendons à Chbenz ce qui appartient à Chbenz!

Coolback Chaleur ! Inscrit le: 1/8/2018 Envois: 69 Re: Comment s'appelle un biscuit composé de plusieur... 0 Ca aurait pu être marrant en étant plus court et avec un montage de fin avec du Jojo pour Ore, Ore, Ore, Ore, Ore, Ore, Ore, Ore, Ore, Ore.

Geo-graphic Koreus Addict Inscrit le: 22/5/2011 Envois: 21086 Karma: 16783 Re: Comment s'appelle un biscuit composé de plusieur... 1 Une compilation d'images aurait été sympa. Là c'est lourdingue

SoreN Je m'installe Inscrit le: 16/11/2016 Envois: 263 Karma: 425 En ligne ! Re: Comment s'appelle un biscuit composé de plusieur... 0 j'aurais plutôt dit du diabète