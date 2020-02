Oreo oreoreo

Comment s'appelle un biscuit composé de plusieurs Oreo ? Si on part du principe que le biscuit est le O et la crème est le RE, alors voici ce qu'on peut en déduire. Le gâteau simple composé de crème entre deux biscuits au chocolat s'appelle un oREo. Ensuite on peut s'amuser à faire des assemblages.

biscuit creme gateau meme oreo