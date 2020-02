Vidéo : Paul Mirabel parle de fragilité avec humour au Montreux Comedy Festival Posté par poussinlex

L'humoriste Paul Mirabel parle de sa fragilité au Montreux Comedy Festival.



Vidéo (8mn57s) : Paul Mirabel « Je me suis fait racketter » (Sketch)





Auteur Conversation fluffy Je suis accro Inscrit le: 7/6/2019 Envois: 1243 Karma: 2137 Re: Paul Mirabel parle de fragilité avec humour au Montre... 0

Vous navigateur est trop vieux J'adore ces artistes qui mettent de l'énergie dans leur...... kpouer Je suis accro Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 1592 Karma: 2554 Re: Paul Mirabel parle de fragilité avec humour au Montre... 0 Décidément le Montreux Festival est à l'honneur en ce moment sur KOREUS.

Je vais pouvoir me désabonner de la chaîne YTB.





Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3215 Karma: 13209 Re: Paul Mirabel parle de fragilité avec humour au Montre... 2

J'avoue, j'au lu Montreux Comedy Festival dans la description de l'article et je me suis dit "ouille"....mais je me suis bien marré, en fait



Rob2017 Je suis accro Inscrit le: 19/8/2017 Envois: 793 Karma: 430 Re: Paul Mirabel parle de fragilité avec humour au Montre... 0 Le thème est assez nouveau et bien exploité et assez sympa mais je ne suis fan. Disons que la technique ressemble a bcp d'autres. Les pauses à rallonge, le petit rire qui me fait penser à Haroun, les intonations ou leur manque.

En bref du + et du -



Peut être trop de one man show en fait. Miribo Je suis accro Inscrit le: 22/5/2012 Envois: 806 Karma: 1494 Re: Paul Mirabel parle de fragilité avec humour au Montre... 3 J'aime bien le style : Pas besoin d'en faire des tonnes quand on sait que ça va être drôle ! Geronimo75 Je viens d'arriver Inscrit le: 14/6/2019 Envois: 20 Re: Paul Mirabel parle de fragilité avec humour au Montre... 0 Entre lui et l'autre qui a perdu une jambe... c'est la cour des miracles ce festival ! Petis Je masterise ! Inscrit le: 15/12/2009 Envois: 4650 Karma: 3945 Re: Paul Mirabel parle de fragilité avec humour au Montre... 0 Il a le flow à François Hollande. fluffy Je suis accro Inscrit le: 7/6/2019 Envois: 1243 Karma: 2137 Re: Paul Mirabel parle de fragilité avec humour au Montre... 0

@Petis

Il a le flow à François Hollande.

