Vidéo : Une mystérieuse enveloppe provoque le malaise au QG des Balkany Posté par WeWereOnABreak

Un couple dépose une mystérieuse enveloppe et provoque ainsi le malaise au QG des Balkany à Levallois-Perret.



Vidéo (50s) : Petite enveloppe et grand malaise au QG des Balkany





Scruffy Slip de Bain Inscrit le: 30/8/2016 Envois: 7174 Karma: 18010 Re: Une mystérieuse enveloppe provoque le malaise au QG d... 9 Ils ont dut laisser sortir Balkany de prison parce que les autres détenus le trouvaient trop infrequentable -MaDJiK- Je masterise ! Inscrit le: 9/11/2014 Envois: 3123 Karma: 829 Re: Une mystérieuse enveloppe provoque le malaise au QG d... 5 C'est étonnant mais pas inhabituel. La fortune de LePen s'est bâtie sur des dons et des héritages en sa faveur.



Certains adulent des joueurs de foot ou des acteurs, et d'autres des politiciens!

C'est dingue. J'en ai même vu pleurer quand leur candidat perd!

