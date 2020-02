Le grain de riz des Balkany

L'émission de la chaine LCP « Ça vous regarde » du 6 février 2020 a déterré une séquence affligeante où Isabelle Balkany a tenu des propos édifiants. L'émission traitait du racisme anti-asiatique et la présentatrice a voulu montrer que le coronavirus n'en était pas la cause. L'émission a ressorti une séquence de 2002 tournée par l’équipe du magazine d’investigation de Canal+ « 90 Minutes ». On peut voir Isabelle Balkany à la permanence de campagne. Elle parle d'un certain « grain de riz », c'est un employé cambodgien qu'elle surnomme ainsi, car son nom est trop compliqué. Ils ont voulu l'appeler Maurice mais ce n'était pas assez drôle.

asiatique balkany grain racisme riz