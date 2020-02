Vidéo : Isabelle Balkany surnomme un employé cambodgien « Grain de riz » Posté par LeCromwell

La vidéo date de 2002, c'est un reportage de Canal+ que la chaine LCP a déterré lors d'une émission consacrée au racisme anti-asiatique,



Vidéo (1mn40s) : Le grain de riz des Balkany





Marrant, moi c'est pareil, je trouve son nom trop compliqué et je préfère l'appeler Connasse. Nath33 Je viens d'arriver Inscrit le: 5/2/2010 Envois: 45 Karma: 196 Re: Isabelle Balkany surnomme un employé cambodgien « Gra... 6



https://www.humanite.fr/node/274248 Le pire dans tout ça, c'est qu'il s'appelle Dan. Paye ton prénom à coucher dehors...

21 commentaires Auteur Conversation raikko2 Je suis accro Inscrit le: 29/5/2013 Envois: 632 Karma: 139 Re: Isabelle Balkany surnomme un employé cambodgien « Gra... Re: Isabelle Balkany surnomme un employé cambodgien « Gra... 4 Au cas où des gens aient encore des doutes sur les Balkany et leur nature... Nath33 Je viens d'arriver Inscrit le: 5/2/2010 Envois: 45 Karma: 196 Re: Isabelle Balkany surnomme un employé cambodgien « Gra... Re: Isabelle Balkany surnomme un employé cambodgien « Gra... 6



https://www.humanite.fr/node/274248 Le pire dans tout ça, c'est qu'il s'appelle Dan. Paye ton prénom à coucher dehors... Chewbacca91 Je m'installe Inscrit le: 5/5/2014 Envois: 384 Karma: 532 En ligne ! Re: Isabelle Balkany surnomme un employé cambodgien « Gra... Re: Isabelle Balkany surnomme un employé cambodgien « Gra... 1 Quand je pense que certains arrivent encore à trouver des arguments pour défendre les Balkany. Ce monsieur qui a osé se représenter aux municipales le cul plein de merde.



Je me réjouis de son sort. Je lui souhaite d'en chier encore un bon moment. Quand on triche, on peut gagner mais aussi perdre. Et ça fait du bien que la justice nous le rappelle un peu ! Mister_Claymore J'aime glander ici Inscrit le: 7/4/2015 Envois: 6115 Karma: 559 Re: Isabelle Balkany surnomme un employé cambodgien « Gra... Re: Isabelle Balkany surnomme un employé cambodgien « Gra... 2 Alors elle, c'est plutot un grain de connerie yadda Je m'installe Inscrit le: 12/2/2017 Envois: 153 Karma: 243 Re: Isabelle Balkany surnomme un employé cambodgien « Gra... Re: Isabelle Balkany surnomme un employé cambodgien « Gra... 0 Putain les journalistes sont pas allés chercher quelque chose du mois dernier ou de l'année dernière mais du SIECLE dernier. 20 ans de retard.



J'ai jamais défendu les Balkany mais là faut arrêter de faire passer ça pour du journalisme. Y'a pas besoin de remonter 20 ans en arrière pour trouver du racisme anti-asiatique, il suffit de prendre le RER 20 minutes.



Encore une fois, des journalistes qui détournent le sujet pour faire du militantisme. Honteux. ChuckChan Je m'installe Inscrit le: 25/5/2009 Envois: 214 Karma: 246 Re: Isabelle Balkany surnomme un employé cambodgien « Gra... Re: Isabelle Balkany surnomme un employé cambodgien « Gra... 14 Marrant, moi c'est pareil, je trouve son nom trop compliqué et je préfère l'appeler Connasse. raikko2 Je suis accro Inscrit le: 29/5/2013 Envois: 632 Karma: 139 Re: Isabelle Balkany surnomme un employé cambodgien « Gra... Re: Isabelle Balkany surnomme un employé cambodgien « Gra... 1 @yadda C'est lcp qui a sorti ce doc. Il peut s'agir d'un reportage et donc nécessiter des recherches dans le passé. Logique puisque les balkany sont à la mairie depuis Napoléon. Avant de parler sur le militantisme journalistique ou autres, il faut réfléchir. roondar Je suis accro Inscrit le: 2/7/2013 Envois: 988 Karma: 2618 Re: Isabelle Balkany surnomme un employé cambodgien « Gra... Re: Isabelle Balkany surnomme un employé cambodgien « Gra... 3 "Vu de l'extérieur ça fait bizarre"

Et ce pauvre Patrick qui voit ça de l'intérieur xD Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3199 Karma: 13087 Re: Isabelle Balkany surnomme un employé cambodgien « Gra... Re: Isabelle Balkany surnomme un employé cambodgien « Gra... 2 C'est triste à dire mais y a des choses qui passent avec les asiatiques qui ne passeraient pas avec des personnes d'autres minorités. Y compris certaines blagues qui se font ici sur Koreus.



Y a vraiment un phénomène étrange où des gens peuvent avoir des propos vraiment très dégradants envers les asiatiques, mais ils s'en rendent même pas compte. Même des gens qui ne se pensent pas "racistes"... Aldebaran Je suis accro Inscrit le: 8/5/2006 Envois: 1052 Karma: 625 Re: Isabelle Balkany surnomme un employé cambodgien « Gra... Re: Isabelle Balkany surnomme un employé cambodgien « Gra... 1 @ChuckChan



Hmmm... certes c'est très réducteur mais entre "connasse" et "grain de riz" il y a un fossé de vulgarité.

Faut être plus subtile: mauvaise graine, migraine, isamoche... Scruffy Koluche Inscrit le: 30/8/2016 Envois: 7083 Karma: 17835 Re: Isabelle Balkany surnomme un employé cambodgien « Gra... Re: Isabelle Balkany surnomme un employé cambodgien « Gra... 0 Je riz jaune Thruxtonpowa Je m'installe Inscrit le: 27/3/2015 Envois: 216 Karma: 331 Re: Isabelle Balkany surnomme un employé cambodgien « Gra... Re: Isabelle Balkany surnomme un employé cambodgien « Gra... 0

@Aldebaran

@ChuckChan



Hmmm... certes c'est très réducteur mais entre "connasse" et "grain de riz" il y a un fossé de vulgarité.

Faut être plus subtile: mauvaise graine, migraine, isamoche...



Il a écrit "Connasse", avec une majuscule. Du coup c'est moins vulgaire et je suis assez d'accord avec ChuckChan . Citation :Il a écrit "Connasse", avec une majuscule. Du coup c'est moins vulgaire et je suis assez d'accord avec nightmaster Je m'installe Inscrit le: 17/6/2013 Envois: 212 Karma: 214 Re: Isabelle Balkany surnomme un employé cambodgien « Gra... Re: Isabelle Balkany surnomme un employé cambodgien « Gra... 0 La question serait, pourquoi cette personne se laisse-t-elle traiter ainsi ?



On n'peut pas créer des lois pour tout en France, ni mettre un policier ou une caméra derrière chaque personne.

Il serait temps de reprendre un peu d'estime de soi et d'envoyer chier les fouteurs de trouble. Nutell_moi Je suis accro Inscrit le: 13/11/2013 Envois: 1715 Karma: 2688 Re: Isabelle Balkany surnomme un employé cambodgien « Gra... Re: Isabelle Balkany surnomme un employé cambodgien « Gra... 1 C'est marrant de l'entendre discuter céréales avec tout le blé qu'elle a bouffé cette graine de courge. Olivere Je viens d'arriver Inscrit le: 20/2/2015 Envois: 96 Karma: 243 En ligne ! Re: Isabelle Balkany surnomme un employé cambodgien « Gra... Re: Isabelle Balkany surnomme un employé cambodgien « Gra... 0 En fait , faut même faire attention a ce qu'on écrit ici.

On ne sait jamais.....dans 20 ans. gazeleau Je suis accro Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 1615 Karma: 1292 Re: Isabelle Balkany surnomme un employé cambodgien « Gra... Re: Isabelle Balkany surnomme un employé cambodgien « Gra... 0 @nightmaster quand je te tiens par les papiers et que j'ai tout pouvoir de te renvoyer dans un pays où ta tête est mise à prix, que je suis une personne politique qui peut te pourrir la vie où que tu sois... Ça s'appelle abus de pouvoir + abus de faiblesse



Tu demandes encore pourquoi ? Mandryk Je m'installe Inscrit le: 16/1/2017 Envois: 453 Karma: 586 En ligne ! Re: Isabelle Balkany surnomme un employé cambodgien « Gra... Re: Isabelle Balkany surnomme un employé cambodgien « Gra... 0

@yadda

Putain les journalistes sont pas allés chercher quelque chose du mois dernier ou de l'année dernière mais du SIECLE dernier. 20 ans de retard.





Tu me diras quand est-ce que le siècle a commencé selon toi. Citation :Tu me diras quand est-ce que le siècle a commencé selon toi. eldran64 Je viens d'arriver Inscrit le: 21/10/2014 Envois: 34 Re: Isabelle Balkany surnomme un employé cambodgien « Gra... Re: Isabelle Balkany surnomme un employé cambodgien « Gra... 0

Bon gros raciste

https://unodieuxconnard.com/2020/01/23/le-bon-gros-raciste/ Ce sont juste de bons gros racistes. Ils sont pas méchant, juste un peu con et très raciste… Emerys Je suis accro Inscrit le: 24/4/2006 Envois: 658 Karma: 729 Re: Isabelle Balkany surnomme un employé cambodgien « Gra... Re: Isabelle Balkany surnomme un employé cambodgien « Gra... 2 Après son rapatriement du Vietnam dans les années 50, et son passage dans le camp de réfugiés de Bias, une voisine a traité ma grand-mère de chinetoque, elle a pris une droite.



Après son rapatriement du Vietnam dans les années 50, et son passage dans le camp de réfugiés de Bias, une voisine a traité ma grand-mère de chinetoque, elle a pris une droite.

Méfiez vous, tous les asiatiques ne sont pas soumis Lucidlynx Je viens d'arriver Inscrit le: 19/1/2017 Envois: 18 En ligne ! Re: Isabelle Balkany surnomme un employé cambodgien « Gra... Re: Isabelle Balkany surnomme un employé cambodgien « Gra... 0 WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 2554 Karma: 8006 En ligne ! Re: Isabelle Balkany surnomme un employé cambodgien « Gra... Re: Isabelle Balkany surnomme un employé cambodgien « Gra... 0 En roue libre les Balkany et le pire c'est qu'ils ne se rendent même pas compte du mal qu'ils font.