"Grain de riz" masseur professionnel

Je masterise ! Inscrit: 28/12/2008 18:00 Post(s): 3711 Karma: 2038

Ha les rois et reines, la monarchie qui chie sur le petit peuple et les esclaves, c'est bien que les traditions séculaires ne se perdent pas... Ha ! Pardon on vient de me signaler dans l'oreillette qu'il s'agit en fait des Balkany. Pardon j'avais mal vu ...



N'empêche si les Allemands avaient gagné la guerre, ça serait peut être elle et son mari à qui on dirait "Hé 'Prépuce Circoncis', apporte ça au courrier" quelque part dans un autre pays ...

Contribution le : Aujourd'hui 12:42:39