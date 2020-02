Le grain de riz des Balkany

J'aime glander ici Inscrit: 31/10/2014 13:06 Post(s): 5108 Karma: 2943

Il parait qu'à la mairie de Phnom Penh il y a un petit français au nom imprononçable qu'ils ont surnommé: Kil de rouge.

Kil de rouge est très gentil il court dans tous les sens et ne dit jamais rien.

Et quand il ne court pas et bien il attend qu'on le siffle bien sage,

les main derrière le dos et la tête baissée ; bien content quand à la fin du mois, on lui donne son sac de riz pour nourrir sa famille

Et quand des caméra entre dans la mairie et bien kil de rouge se cache.

Kil de rouge se cache parce qu'il a peur.

Peur que si sa présence fait scandale lui et sa petite famille risque d'avoir des ennuis.

C'est bien connu :

Malheur à celui par qui le scandale arrive, pense-t'il au fond de son cœur.

Allez cours kil de rouge, cours !

