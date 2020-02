Vidéo : Un artiste sénégalais réalise une peinture de sable Posté par Koreus

Au Sénégal, un artiste réalise une peinture avec du sable.



Vidéo (1mn13s) : Peinture sablée (Île de Gorée)





Sur le même sujet :

Vidéo : L'évolution de l'univers (dessin sur sable) Vidéo : Peinture sur sable Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation kpouer Je suis accro Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 1596 Karma: 2559 Re: Un artiste sénégalais réalise une peinture de sable Re: Un artiste sénégalais réalise une peinture de sable 0 Mouais...



On est d'accord qu'il y avait de la colle en premier lieu.



Ce qui n’enlève rien à la beautés du rendu finale.



Par contre le côté "spectaculaire".... Non. LeFreund Je masterise ! Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 2745 Karma: 6717 Re: Un artiste sénégalais réalise une peinture de sable Re: Un artiste sénégalais réalise une peinture de sable 0 1) C'est un endroit chargé d'histoire qu'il faut absolument visiter

2) Il y a pas mal d'artistes/artisans sur l'île et ils font de très belles oeuvres pour la plupart! (Très belles peintures aussi) tubulunucrulu Je m'installe Inscrit le: 28/7/2018 Envois: 390 Re: Un artiste sénégalais réalise une peinture de sable Re: Un artiste sénégalais réalise une peinture de sable 0 Classe. Chewbacca91 Je m'installe Inscrit le: 5/5/2014 Envois: 391 Karma: 559 Re: Un artiste sénégalais réalise une peinture de sable Re: Un artiste sénégalais réalise une peinture de sable 1 Bon... Pas de quoi casser trois pattes à un canard non plus quand même... Loom- J'aime glander ici Inscrit le: 24/4/2013 Envois: 5427 Karma: 2121 Re: Un artiste sénégalais réalise une peinture de sable Re: Un artiste sénégalais réalise une peinture de sable 0 Le volcan des Mamelles semble.plus spectaculaire a voir dylsexique Je suis accro Inscrit le: 18/3/2014 Envois: 1262 Karma: 5453 Re: Un artiste sénégalais réalise une peinture de sable Re: Un artiste sénégalais réalise une peinture de sable 3

@kpouer

Mouais...



On est d'accord qu'il y avait de la colle en premier lieu.





C'est vrai que la vidéo essaie totalement de nous faire croire que le sable tient tout seul Citation :C'est vrai que la vidéo essaie totalement de nous faire croire que le sable tient tout seul Chouby Je suis accro Inscrit le: 2/9/2011 Envois: 1312 Karma: 1289 Re: Un artiste sénégalais réalise une peinture de sable Re: Un artiste sénégalais réalise une peinture de sable 0

@dylsexique

Citation :

@kpouer

Mouais...



On est d'accord qu'il y avait de la colle en premier lieu.





C'est vrai que la vidéo essaie totalement de nous faire croire que le sable tient tout seul



Bien vu, moi qui croyait qu'il usait de ses pouvoirs de télékinesiste, c'est tout de suite beaucoup moins impressionnant Citation :Bien vu, moi qui croyait qu'il usait de ses pouvoirs de télékinesiste, c'est tout de suite beaucoup moins impressionnant Squaller Je suis accro Inscrit le: 11/9/2015 Envois: 1157 Karma: 402 Re: Un artiste sénégalais réalise une peinture de sable Re: Un artiste sénégalais réalise une peinture de sable 0 C'est joli mais je pense que chez soi, au premier coup de vent venu, le sable se barrera. Wiiip Je m'installe Inscrit le: 31/7/2007 Envois: 500 Karma: 893 Re: Un artiste sénégalais réalise une peinture de sable Re: Un artiste sénégalais réalise une peinture de sable 0 kpouer @dylsexique

La vidéo démarre alors qu'il est justement en train de mettre la colle sur la planche. Donc on voit bien la fin du dessin à la colle, et le début n'a pas été pris.



Effectivement, la forme est déterminée par la colle. Mais le dessin est pour beaucoup déterminé par le premier passage de sable.



Bref, je trouve cela sympa.

Bon, c'est pas plus extraordinaire que les aquarelles de Montmartre, ou les peintures à la bombe d'un peu partout La vidéo démarre alors qu'il est justement en train de mettre la colle sur la planche. Donc on voit bien la fin du dessin à la colle, et le début n'a pas été pris.Effectivement, la forme est déterminée par la colle. Mais le dessin est pour beaucoup déterminé par le premier passage de sable.Bref, je trouve cela sympa.Bon, c'est pas plus extraordinaire que les aquarelles de Montmartre, ou les peintures à la bombe d'un peu partout Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.