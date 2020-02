Peinture sablÃ©e (ÃŽle de GorÃ©e)

Peinture sablée (Île de Gorée)

Dans un atelier de peinture sur l'île de Gorée au Sénégal, un artiste réalise une peinture avec plusieurs sables aux couleurs différentes et de la sève de baobab en guise de colle. Le sable provient du Sénégal et des pays limitrophes (Mali, Mauritanie, et Gambie). Le sable noir provient du volcan des Mamelles au Sénégal. L'homme verse sur une planche les différents sables qui se collent à la sève et quand il renverse le sable, la magie opère et un visage de femme apparait.

artiste femme peinture sable senegal visage