Vidéo : Le rider espagnol Sergi Llongueras traverse un canal à vélo Posté par Bowane

Le rider espagnol Sergi Llongueras et champion du monde en titre d'Urban Cycling a relevé le défi de traverser en canal en sautant en équilibre sur son VTT.



Vidéo (44s) : Sergi Llongueras saute un canal à vélo





WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 2590 Karma: 8165 En ligne ! Re: Le rider espagnol Sergi Llongueras traverse un canal ... Re: Le rider espagnol Sergi Llongueras traverse un canal ... 2 Suis je le seul a me dire que même en courant avec 100 mètres d'élan je fais plouf, ou "Aïe !" puis plouf ? GodIsFake Je viens d'arriver Inscrit le: 22/3/2016 Envois: 18 Karma: 61 Re: Le rider espagnol Sergi Llongueras traverse un canal ... Re: Le rider espagnol Sergi Llongueras traverse un canal ... 1 J'ai mal à la jante... kpouer Je suis accro Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 1604 Karma: 2565 Re: Le rider espagnol Sergi Llongueras traverse un canal ... Re: Le rider espagnol Sergi Llongueras traverse un canal ... 2



Ça nous laisserait penser qu'il pourrait tomber.



Alors que là, sous prétexte d'être champion du monde, tout ça... Il pourrait, au moins faire cela en maillot de bain... Au cas où.Ça nous laisserait penser qu'il pourrait tomber.Alors que là, sous prétexte d'être champion du monde, tout ça... Hearalgar Je m'installe Inscrit le: 10/6/2015 Envois: 149 Karma: 125 Re: Le rider espagnol Sergi Llongueras traverse un canal ... Re: Le rider espagnol Sergi Llongueras traverse un canal ... 2 @GodIsFake Ce mec est complètement...déjanté? network Je m'installe Inscrit le: 10/11/2013 Envois: 187 Re: Le rider espagnol Sergi Llongueras traverse un canal ... Re: Le rider espagnol Sergi Llongueras traverse un canal ... 0 Ça n'a rien d'impressionnant. Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3237 Karma: 13316 Re: Le rider espagnol Sergi Llongueras traverse un canal ... Re: Le rider espagnol Sergi Llongueras traverse un canal ... 0



En vrai, c'est assez impressionnant. D'ailleurs, en Catalogne, le trial c'est très populaire, aussi bien en VTT qu'en moto. Y a eu beaucoup de champions catalans dans cette discipline. Ils ont ça dans la peau ! C'est un petit canal de Barcelonette. Maintenant, je veux voir ça sur un canal de taille normale de BarceloneEn vrai, c'est assez impressionnant. D'ailleurs, en Catalogne, le trial c'est très populaire, aussi bien en VTT qu'en moto. Y a eu beaucoup de champions catalans dans cette discipline. Ils ont ça dans la peau ! Chouby Je suis accro Inscrit le: 2/9/2011 Envois: 1315 Karma: 1296 Re: Le rider espagnol Sergi Llongueras traverse un canal ... Re: Le rider espagnol Sergi Llongueras traverse un canal ... 0 Alors j'sais pas si c'est parce que j'ai déjà vu trop de trucs de ce genre beaucoup plus impressionnants et que je deviens blasé de la vie mais j'ai pas trouvé ça ouf plopplopplop Je suis accro Inscrit le: 8/5/2015 Envois: 729 Karma: 1058 En ligne ! Re: Le rider espagnol Sergi Llongueras traverse un canal ... Re: Le rider espagnol Sergi Llongueras traverse un canal ... 0 En plus, il a perdu sa selle !