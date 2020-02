Sergi Llongueras saute un canal à vélo

L'espagnol Sergi Llongueras et champion du monde en titre d'Urban Cycling a relevé le défi de traverser un canal en sautant à VTT. Le rider de 23 ans spécialiste de VTT Trial s'est rendu dans le quartier de Barceloneta à Barcelone et a réalisé un saut impressionnant au-dessus de l'eau, sans élan et en équilibre sur son VTT.

canal eau equilibre espagne saut trial velo vtt