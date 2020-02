Vidéo : Victime de harcèlement, Quaden, un enfant atteint de nanisme, veut se suicider (Australie) Posté par Koreus

En Australie, Quaden, un enfant de 9 ans atteint de nanisme, veut se suicider à cause du harcèlement qu'il subit régulièrement à l'école ou dans les lieux publics.



Vidéo (3mn32s) : Quaden, un enfant harcelé atteint de nanisme, veut se suicider





Vidéo : Jonathan, victime de harcèlement scolaire (Infrarouge) Vidéo : Des élèves font un câlin à camarade Vidéo : La vengeance des nerds Source : Forum



Big up à notre Nadine nationale qui fait des prouesses en terme de connerie d'ailleurs :

Pauvre petit bonhomme(sans mauvais jeu de mot)

Bordel j'ai chialé. Putain ca retourne les trippes

A 9 ans dans un pays comme l'Australie t'es censé être insouciant, heureux, constituer les souvenirs qui te rendront nostalgique plus tard et non supplier ta mère de te donner un couteau pour te suicider.



C'est Quaden Lannister, bientôt la suite de Game of Thrones ?

Très triste, oui.



Mais il a besoin qu'on lui donne du courage et de l'affection, pas davantage de plaintes.

En tenant ce discours devant lui, elle se contente de l'enfoncer dans son identité de victime (identité qu'elle partage également).

Au final, ça ne fera que renforcer en lui l'idée qu'il est différent et inadapté... alors qu'elle devrait justement se battre pour lui montrer l'inverse.



Imaginez le niveau de désespoir qu'atteint un enfant quand il voit que même sa mère (qui représente le rempart de protection ultime) baisse les bras.

Je crois que c'est dans ce genre de situation que la vie privée a le droit d'être exposée au grand jour.

Juste révoltant ce qui arrive à ce petit garçon, comme beaucoup de choses inadmissibles qui se passent à notre époque à cause des mentalités déviantes et perverses, des enfants ET des parents.

Courage mon p'tit gars !

Juste révoltant ce qui arrive à ce petit garçon, comme beaucoup de choses inadmissibles qui se passent à notre époque à cause des mentalités déviantes et perverses, des enfants ET des parents.

Les enfants peuvent vraiment être horrible entre eux, dur l'éducation, courage petit bout.



Je veux bien croire que ça doit être difficile à vivre, et peut-être que là la maman en avait juste ras le bol, mais quand même, outre la détresse du gamin, la vidéo m'a foutu un sacré malaise...



En tout cas, j'espère que les choses vont s'arranger pour ce petit bonhomme, et je suis pas sûr qu'un voyage à Disneyland suffise...



@dylsexique +1 c'est en gros ce que je voulais dire. Tu l'as mieux dit, je crois.

T'inquiète, le vent tourne bientot tu seras main du roi

Game of Thrones - saison 4 épisode 6 T'inquiète, le vent tourne bientot tu seras main du roiGame of Thrones - saison 4 épisode 6 Geo-graphic Je poste trop Inscrit le: 22/5/2011 Envois: 21092 Karma: 16799 Re: Victime de harcèlement, Quaden, un enfant atteint de ... Re: Victime de harcèlement, Quaden, un enfant atteint de ... 7



Big up à notre Nadine nationale qui fait des prouesses en terme de connerie d'ailleurs :

Il devrait dire à ses camarades "grandissez un peu !".



Vous navigateur est trop vieux



Mdr Elle en loupe pas une.

Aucun Timmy ne mérite cela

Je pense que tu n'as jamais été victime de harcèlement (avec un grand H) pour tenir ces propos.Tu n'as aucune idée de la violence que ça peut représenter au quotidien, tu peux avoir le courage que tu veux fasse à plusieurs personnes ça ne change rien.



C'est quand même fou que des personnes disent comment la maman aurait dû faire ou pas déjà de 1 vous savez rien de ce qu'elle a enduré et ensuite je pense que c'est surtout un appel à l'aide car elle le dit qu'elle ne sait plus quoi faire. Donc avant de donner des conseils d'une situation qui vous échappe regarde devant votre porte...

Et oui pour moi c'est clairement un manque d'éducation des parents qui harcèlent cet enfant. Video très poignante je trouve et j'espère qu'il trouvera la force de surmonter l'avis de ces ignorants qui le font souffrir.

@dylsexique

Rien à rajouter; je n'aurais pas su mieux écrire.

Rien à rajouter; je n'aurais pas su mieux écrire. dylsexique Je suis accro Inscrit le: 18/3/2014 Envois: 1265 Karma: 5492 Re: Victime de harcèlement, Quaden, un enfant atteint de ... Re: Victime de harcèlement, Quaden, un enfant atteint de ... 0

@avalon471

@dylsexique

Je pense que tu n'as jamais été victime de harcèlement (avec un grand H) pour tenir ces propos.Tu n'as aucune idée de la violence que ça peut représenter au quotidien, tu peux avoir le courage que tu veux fasse à plusieurs personnes ça ne change rien.







Je ne dis absolument pas que le harcèlement est facile à vivre. Bien au contraire, le rejet social est une des pires épreuves pour une personne — encore pire pour un enfant.

Je ne dis pas non plus qu'avoir "du courage" permettra de stopper les agressions ou de changer quoi que ce soit au comportement des autres.



Je dis juste que la méthode employée par la mère n'aidera pas à améliorer les choses pour son fils.

Pire : cela risque de le maintenir là où il en est.



Ton approche :

- "il est au fond du trou, ça se voit que tu n'as jamais été dans ce cas. Ca ne sert à rien d'essayer de l'aider, le trou juste est trop profond"



Ma proposition :

- "Il est au fond du trou. Maintenant, plutôt que de baisser les bras, autant essayer de tendre la main vers lui malgré tout... aussi profond soit le trou. Ca ne suffira peut-être pas, mais on ne se contente pas de le regarder dépérir" Citation :Je ne dis absolument pas que le harcèlement est facile à vivre. Bien au contraire, le rejet social est une des pires épreuves pour une personne — encore pire pour un enfant.Je ne dis pas non plus qu'avoir "du courage" permettra de stopper les agressions ou de changer quoi que ce soit au comportement des autres.Je dis juste que la méthode employée par la mère n'aidera pas à améliorer les choses pour son fils.Pire : cela risque de le maintenir là où il en est.Ton approche :- "il est au fond du trou, ça se voit que tu n'as jamais été dans ce cas. Ca ne sert à rien d'essayer de l'aider, le trou juste est trop profond"Ma proposition :- "Il est au fond du trou. Maintenant, plutôt que de baisser les bras, autant essayer de tendre la main vers lui malgré tout... aussi profond soit le trou. Ca ne suffira peut-être pas, mais on ne se contente pas de le regarder dépérir" mcflynans Je viens d'arriver Inscrit le: 1/8/2015 Envois: 76 Karma: 96 Re: Victime de harcèlement, Quaden, un enfant atteint de ... Re: Victime de harcèlement, Quaden, un enfant atteint de ... 2

Toujours une sensation d'impuissance face a ce manque de compréhension et d'acceptation de ces personnes qui n'ont que faire du mal-être de ces vies touchées par une différence de la "normalité " imposée par la société...

Et pour certains de les vdd, tu sens bien que la mère autant que son enfant sont au bord du gouffre. C'est un appel a l'aide. Tu t'es pas dis qu'ils etaient deja passé par les employés de l'école ou l'aide de l'état acant de faire ca ? ... tu sais cette douleur, quotidienne, horrible et insoutenable te pousse a faire des choses que la plupart des gens ne comprendront j jamais.

Ne juge pas leur actes, et aide les a ce que sa ne se reproduise plus. je parle de les aider ( au cas ou tu n'aurais pas compris )



Heu.. nadine... faut lui dire qu'elle arrette. Parce qu'on en a gros !





edit rien que pour toi @dylsexique tu trouve que c'est déplacé sa méthode ? moi c'est ton commentaire... écoute bien ce que dit la mére : "je ne sais PLUS quoi faire" ca veut dire qu'elle est deja passé par tout les moyens possibles pour aidé son enfant.. la cette vidéo sur INTERNET pour que tout le MONDE le voit, c'est son ultime cri à l'AIDE ...



Je suis le premier à rire de tout, mais pas de la détresse des enfants.. qu'on approuve ou pas, cette vidéo a le mérite de tous nous sensibiliser au problème, et peut-être de faire réfléchir des harceleurs..

(pas taper, c'est pour rire !) Pauvre petit chou, tiens !







(pas taper, c'est pour rire !) Pauvre petit chou, tiens !(pas taper, c'est pour rire !) Etniqs Je m'installe Inscrit le: 12/9/2018 Envois: 176 Karma: 323 Re: Victime de harcèlement, Quaden, un enfant atteint de ... Re: Victime de harcèlement, Quaden, un enfant atteint de ... 0

@thechopeur

Pauvre petit chou, tiens !







(pas taper, c'est pour rire !)



mouaaaaaaa ahahah

Argh j ai failli la poster mais je voulais pas rentrer dans le pathos...du coup j ai plus aucune sympathie pour ce gosse..



https://twitter.com/ZoomerMatthew/status/1230770753269690369?s=20



Raaah elle m'a bien fait chialer cette vidéo.

@Mytrax Nom de diou tu as raison, vivement que ton gamin se fasse persécuter à l'école pour que tu puisses faire de même.



