Quaden, un enfant harcelé atteint de nanisme, veut se suicider

Quaden, un enfant de 9 ans vivant à Brisbane, en Australie, est atteint de nanisme. Régulièrement victime de harcèlement à l'école ou dans les lieux publics, il a souvent des pensées suicidaires, comme nous le montre cette bouleversante vidéo dans laquelle il pleure et demande un couteau à sa maman pour mettre fin à ses jours. Tandis qu'il sanglote sur le siège d'une voiture, sa mère commente : « Je veux que les gens sachent, les parents, les éducateurs, les professeurs, les effets du harcèlement. Alors s'il vous plaît, pouvez-vous éduquer vos enfants, votre famille, vos amis ? Parce qu'il suffit d'un cas et vous vous demanderez pourquoi les enfants se suicident ». Depuis la mise en ligne de cette vidéo, le 19 février 2020, sur la page Facebook de sa maman, Quaden a reçu le soutien de nombreux internautes et une cagnotte a été lancée par l'acteur américain Brad Williams, lui-même atteint de nanisme à cause d'une maladie des os, pour offrir à l'enfant un séjour au parc Disneyland en Californie.

enfant harcelement nanisme quaden suicide