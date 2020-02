Vidéo : Il découvre une femme talentueuse pendant un micro-trottoir Posté par Koreus

Kevin a joué à « Finish the lyrics » avec des passants dans la rue. Il commence à chanter et demande aux gens de continuer la chanson. Une femme a joué le jeu et s'est plutôt bien débrouillée.



Vidéo (1mn1s) : Finish the lyrics





Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3251 Karma: 13368 Re: Il découvre une femme talentueuse pendant un micro-tr... 5 Alors... spontané ou prévu ??

Calvinator Je suis accro Inscrit le: 19/7/2013 Envois: 968 Karma: 1212 En ligne ! Re: Il découvre une femme talentueuse pendant un micro-tr... Re: Il découvre une femme talentueuse pendant un micro-tr... 1 Finish the lyrics... Nope ! Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3251 Karma: 13368 Re: Il découvre une femme talentueuse pendant un micro-tr... Re: Il découvre une femme talentueuse pendant un micro-tr... 5 Alors... spontané ou prévu ?? Karalol Je masterise ! Inscrit le: 29/2/2016 Envois: 2456 Karma: 4110 En ligne ! Re: Il découvre une femme talentueuse pendant un micro-tr... Re: Il découvre une femme talentueuse pendant un micro-tr... 0 Sauf que ça pue le fake, la réaction des gens est tout sauf crédibles, et la sienne encore moins "Ohhhh! Wouaaaah!!!!" Scruffy Slip de Bain Inscrit le: 30/8/2016 Envois: 7244 Karma: 18241 Re: Il découvre une femme talentueuse pendant un micro-tr... Re: Il découvre une femme talentueuse pendant un micro-tr... 2 En tout cas les dents sont fake pac75 J'aime glander ici Inscrit le: 1/1/2009 Envois: 5971 Karma: 1409 Re: Il découvre une femme talentueuse pendant un micro-tr... Re: Il découvre une femme talentueuse pendant un micro-tr... 0 C'est pas mon habitude mais là je dis fake, pour tous. Pypsou Je suis accro Inscrit le: 2/10/2012 Envois: 613 Karma: 508 Re: Il découvre une femme talentueuse pendant un micro-tr... Re: Il découvre une femme talentueuse pendant un micro-tr... 0 Il semblerait qu'elle soit chanteuse professionnelle. J'aime bien le concept en tout cas billyboy45 Je suis accro Inscrit le: 17/7/2008 Envois: 948 Karma: 1101 Re: Il découvre une femme talentueuse pendant un micro-tr... Re: Il découvre une femme talentueuse pendant un micro-tr... 0 @pac75 Même son micro est fake ! Loom- J'aime glander ici Inscrit le: 24/4/2013 Envois: 5439 Karma: 2127 Re: Il découvre une femme talentueuse pendant un micro-tr... Re: Il découvre une femme talentueuse pendant un micro-tr... 0 Fake. PurLio Je poste trop Inscrit le: 26/1/2006 Envois: 10544 Karma: 9339 Re: Il découvre une femme talentueuse pendant un micro-tr... Re: Il découvre une femme talentueuse pendant un micro-tr... 0 Foutez la paix à Nadine Morano, sérieux... dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2199 Karma: 4636 Re: Il découvre une femme talentueuse pendant un micro-tr... Re: Il découvre une femme talentueuse pendant un micro-tr... 0 https://www.instagram.com/charlotteawbery/?hl=fr

elle passait peut être là par hasard .



ChuckChan Je m'installe Inscrit le: 25/5/2009 Envois: 216 Karma: 274 Re: Il découvre une femme talentueuse pendant un micro-tr... Re: Il découvre une femme talentueuse pendant un micro-tr... 0 Barbatos spontanément prévu spontanément prévu Chouby Je suis accro Inscrit le: 2/9/2011 Envois: 1319 Karma: 1303 Re: Il découvre une femme talentueuse pendant un micro-tr... Re: Il découvre une femme talentueuse pendant un micro-tr... 0 On parie combien que le concept est repris dans peu de temps par tous les vidéastes français les plus originaux ?