Finish the lyrics

Lecteur : Koreus YouTube Défaut - Vous aimez le site, affichez les pubs :) Code embed

Kevin Freshwater a joué à « Finish the lyrics » avec des passants dans la rue. Il commence à chanter et demande aux gens de continuer la chanson. Dans le métro londonien, une femme devait continuer à chanter « Shallow » de Lady Gaga et Bradley Cooper. Et elle a joué le jeu avec une très belle voix. Belle surprise !

chanson chanter femme micro terminer voix