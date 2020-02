Vidéo : L'impressionnant tir debout de la biathlète Dorothea Wierer lors du relais dames (Mondiaux Anterselva) Posté par FMJ65

L'impressionnant tir debout de la biathlète italienne Dorothea Wierer lors du relais dames des Championnats du monde de biathlon 2020 à Anterselva, en Italie.



Vidéo (36s) : Tir debout de la biathlète Dorothea Wierer (Mondiaux Anterselva 2020)





Sur le même sujet :

Vidéo : Martin Fourcade récite le monologue d'Édouard Baer dans Astérix Vidéo : Une femme trop pressée de tirer dans une fête foraine Vidéo : Descente de ski avec l'équipe de France de biathlon Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation shojo Je m'installe Inscrit le: 12/1/2017 Envois: 114 Karma: 148 Re: L'impressionnant tir debout de la biathlète Doro... Re: L'impressionnant tir debout de la biathlète Doro... 0 Pas mal pour une femme! lvishd Je poste trop Inscrit le: 28/11/2010 Envois: 12296 Karma: 4816 Re: L'impressionnant tir debout de la biathlète Doro... Re: L'impressionnant tir debout de la biathlète Doro... 3 Trois minutes, je ne pensais pas devoir attendre aussi longtemps pour lire une connerie Bricci Je m'installe Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 203 Karma: 537 Re: L'impressionnant tir debout de la biathlète Doro... Re: L'impressionnant tir debout de la biathlète Doro... 0 On l’appelle la ruine des forains... dotingly Je viens d'arriver Inscrit le: 7/6/2014 Envois: 10 Re: L'impressionnant tir debout de la biathlète Doro... Re: L'impressionnant tir debout de la biathlète Doro... 0 Elle est trop bonne Wiliwilliam La loi c'est moi Inscrit le: 7/4/2012 Envois: 29994 Karma: 8379 En ligne ! Re: L'impressionnant tir debout de la biathlète Doro... Re: L'impressionnant tir debout de la biathlète Doro... 0

@lvishd

Trois minutes, je ne pensais pas devoir attendre aussi longtemps pour lire une connerie



Top commentaire dans 10 ... 9 ... 8 ... 7

Citation :Top commentaire dans 10 ... 9 ... 8 ... 7 psikopate Je m'installe Inscrit le: 3/6/2013 Envois: 218 Karma: 432 Re: L'impressionnant tir debout de la biathlète Doro... Re: L'impressionnant tir debout de la biathlète Doro... 1 @lvishd la différence entre" mettre dans le mille" et "tomber dans le panneau" Windorias Je viens d'arriver Inscrit le: 5/6/2014 Envois: 85 Karma: 72 Re: L'impressionnant tir debout de la biathlète Doro... Re: L'impressionnant tir debout de la biathlète Doro... 1 Je ne savais pas que c'était biologiquement possible de se mettre à chouiner en 3 secondes Karalol Je masterise ! Inscrit le: 29/2/2016 Envois: 2458 Karma: 4109 Re: L'impressionnant tir debout de la biathlète Doro... Re: L'impressionnant tir debout de la biathlète Doro... 2

"Hey dis-donc, un femme qui sait tirer au fusil, elle doit sûrement aussi bien tirer des... !"

"Et bah, elle est bonne même à la télé et ça aussi j'le reçois 5 sur 5 !"

"Ah, si elle pouvait s'amuser avec mon fusil aussi, ça me dérangerait pas !"

"Hey, ça te dirait que moi aussi j'appuie sur ta gâchette ?"

"Ah, si j'étais avec elle, j'y passerais sans doute plus de temps..."



Voilà les beaufs, vous pouvez passer à autre chose, je les ai toutes faites.



Afficher le spoil Oui je sais, je suis un peu beauf aussi... "Oh oh oh, moi aussi je lui mettrais dans tous les trous pendant 19 secondes !""Hey dis-donc, un femme qui sait tirer au fusil, elle doit sûrement aussi bien tirer des... !""Et bah, elle est bonne même à la télé et ça aussi j'le reçois 5 sur 5 !""Ah, si elle pouvait s'amuser avec mon fusil aussi, ça me dérangerait pas !""Hey, ça te dirait que moi aussi j'appuie sur ta gâchette ?""Ah, si j'étais avec elle, j'y passerais sans doute plus de temps..."Voilà les beaufs, vous pouvez passer à autre chose, je les ai toutes faites. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.