Vidéo : Des parents flamants roses nourrissent leur bébé avec du lait de jabot rouge Posté par Koreus

À première vue, on pourrait croire à une scène d'horreur où un flamant rose a ouvert le crâne d'un autre flamant rose avec son bec. Mais non rassurez-vous, ce sont juste deux parents qui nourrissent leur bébé.



Vidéo (23s) : Un bébé flamant rose nourrit au lait de jabot rouge





ah ok il ne lui dévore pas le crane, il ne fait que lui vomir sur la tête, tout va beaucoup mieux.

Et là, L214 il s'en fout ?

Comme quoi...

Comme quoi... Philiiiiiippe Je viens d'arriver Inscrit le: 4/1/2012 Envois: 75 Karma: 301 Re: Des parents flamants roses nourrissent leur bébé avec... Re: Des parents flamants roses nourrissent leur bébé avec... 3 Autant des fois, j'me dis que le titre des articles, c'est du chiqué, autant cette fois, je pense qu'il y avait un truc à jouer.



Genre : "Des flamands roses vampires nourrissent leur progéniture" ou "Shining: le flamand lumière" ou encore "Un flamand rose découvre un puits de sang sur la tête de sa femme, la suite va vous étonner". Ekozz Je m'installe Inscrit le: 3/2/2014 Envois: 148 Karma: 628 Re: Des parents flamants roses nourrissent leur bébé avec... Re: Des parents flamants roses nourrissent leur bébé avec... 3 Grigrou Je m'installe Inscrit le: 27/12/2015 Envois: 214 Karma: 132 Re: Des parents flamants roses nourrissent leur bébé avec... Re: Des parents flamants roses nourrissent leur bébé avec... 0 C'est effrayant. Bricci Je m'installe Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 207 Karma: 572 Re: Des parents flamants roses nourrissent leur bébé avec... Re: Des parents flamants roses nourrissent leur bébé avec... 0 Je suis heureux de ne pas être un flamant rose. Voilà une phrase qu'on n'a pas l'occasion de dire tous les jours ! Geronimo75 Je viens d'arriver Inscrit le: 14/6/2019 Envois: 24 Re: Des parents flamants roses nourrissent leur bébé avec... Re: Des parents flamants roses nourrissent leur bébé avec... 0 Vous navigateur est trop vieux Adrakas Je m'installe Inscrit le: 19/1/2015 Envois: 375 Karma: 784 Re: Des parents flamants roses nourrissent leur bébé avec... Re: Des parents flamants roses nourrissent leur bébé avec... 2 Sympa la photo de famille. Angeus Je suis accro Inscrit le: 5/10/2013 Envois: 1582 Karma: 942 En ligne ! Re: Des parents flamants roses nourrissent leur bébé avec... Re: Des parents flamants roses nourrissent leur bébé avec... 0 Tiens mon petit, mange la cervelle de maman. alka_ Je viens d'arriver Inscrit le: 5/12/2016 Envois: 99 Karma: 107 Re: Des parents flamants roses nourrissent leur bébé avec... Re: Des parents flamants roses nourrissent leur bébé avec... 0 @Philiiiiiippe



+1 pour le troisième

J'en conclu que chez les flamants roses, être une mère célibataire signifie ne pas pouvoir nourrir son bébé