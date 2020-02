Un bébé flamant rose nourrit au lait de jabot rouge

À première vue, on pourrait croire à une scène d'horreur où un flamant rose a ouvert le crâne d'un autre flamant rose avec son bec. Mais non rassurez-vous, ce sont juste deux parents qui nourrissent leur bébé. Les flamants roses produisent un lait de jabot similaire à celui des pigeons. Il provient des glandes se trouvant sur la partie supérieure du tractus digestif et pas seulement du jabot. Le lait contient des graisses, des protéines et des globules sanguins (rouges et blancs) et ressemble étrangement à du sang. Le bébé flamant rose se nourrit de ce lait pendant deux mois environ.

