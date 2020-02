Vidéo : Un cerf attaque une petite fille dans le parc de Nara (Japon) Posté par Bowane

Un cerf poursuit et attaque une petite fille dans le parc de Nara, au Japon.





Vidéo (32s) : Un cerf attaque une petite fille (Nara)





Vidéo : Un homme percuté par un cerf Vidéo : Un cerf va chez le coiffeur Vidéo : Pet de biche

tryfax Je masterise !
Re: Un cerf attaque une petite fille dans le parc de Nara...
j'adore ce parc mais faut pas ce balader avec de la bouffe dans les mains:p

oui-mais-non Je m'installe
Re: Un cerf attaque une petite fille dans le parc de Nara...
Comment peut-on se marrer en voyant et filmant cette scène ?

corto81 Je suis accro
Re: Un cerf attaque une petite fille dans le parc de Nara...
Rien ne cerf de courir...

Barbatos Je masterise !
Re: Un cerf attaque une petite fille dans le parc de Nara...



Telemnor Je m'installe
Re: Un cerf attaque une petite fille dans le parc de Nara...
@oui-mais-non mais c'est hyper simple! Il suffit de détester les enfants et d'avoir toujours rêvé de faire comme ce putain de cerf. J'applaudis !

tryfax Je masterise !
Re: Un cerf attaque une petite fille dans le parc de Nara...
@oui-mais-non car la fille ne risque rien le cerf n'est pas agressif elle doit juste avoir de la bouffe dans les mains. On dit au gens de pas courir et surtout..ben de rien avoir à manger dans les mains quand on ce promène là bas.

LinkSaga Je suis accro
Re: Un cerf attaque une petite fille dans le parc de Nara...



En soit c'est sans (trop de) danger, pas plus qu'un animal (genre un chien) qui pense jouer avec un enfant qui en fait s'enfuit en ayant peur. L'animal n'a aucune intention d'attaquer ou je ne sais quoi, juste jouer (ou ici, manger), et la course est un jeu pour lui Dans les mains ou sur elle plus généralement, je me souviens d'une personne a qui un cerf avait pincé les fesses avec sa bouche pcq cette personne avait acheté sur place plusieurs sacs de galettes pour les cerfs et qu'il avait mis un des sacs dans la poche arrière de son pantalon. Pas con le cerf. Mais bon il a pas été mordu, juste pincé, ça l'a surpris et on a tous bien ri ^^