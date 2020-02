Vidéo : Le ministre de l’Agriculture Didier Guillaume arrache le micro d'un journaliste

Je m'installe Inscrit le: 12/12/2013 Envois: 453 Karma: 139 En ligne !

Re: Le ministre de l’Agriculture Didier Guillaume arrache... Re: Le ministre de l’Agriculture Didier Guillaume arrache... 2 @Barbatos

Ben le contexte il est clair.

Dossier sobeval : la L214 filme un abattoir.

Le ministère est averti et obtient les images avant leur diffusion.

Toute la com se met en marche, les mails circulent et un blaireau (?) met en copie de ces mails un (ou des) membre de la L214.

Le ministre fait de belles déclarations qui expliquent que tout est OK, alors que les mails fuités de son ministère expliquent qu'il y a des manquements graves.

L214 diffuse les mails

Le peuple peut constater que les bonnes habitudes du gouvernement qui consitent à nous prendre pour des cons persistent.



Le journaliste profite du salon de l'agriculture; il commence son interview soft, le ministre se détend et Bim, il ressort le dossier sobéval.



Pris au dépourvu et n'appréciant guère la manœuvre, le ministre lui arrache le micro...puis réalise que devant les caméras, ce n'était pas la meilleure chose à faire; et lui redonne donc en mode mais non mon chère, c'est le micro qui vous a glissé des mains...