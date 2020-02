Le ministre Didier Guillaume arrache le micro d'un journaliste

Mercredi 26 février 2020 au Salon de l'Agriculture de Paris, agacé par des questions au sujet de la dernière enquête de l'association L214 dans l'abattoir de veaux Sobeval de Boulazac, en Dordogne, le ministre de l’Agriculture et de l'Alimentation Didier Guillaume a perdu ses nerfs et littéralement arraché le micro du journaliste Tancrède Bonora de l'émission « C à Vous » diffusée sur France 5. Le ministre est accusé par L214 d'avoir menti en laissant la préfecture de Dordogne affirmer qu'il n'y avait « pas de mise en évidence de non-conformité à la réglementation » alors que des mails internes au ministère de l'Agriculture prouvent le contraire.

arracher guillaume journaliste l124 micro ministre politique