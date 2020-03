Vidéo : De l'eau sale au microscope avant et après avoir été filtrée par une paille LifeStraw Posté par Koreus

La paille LifeStraw prétend pourvoir filtrer 99,9999% des bactéries et 99,9% des parasites protozoaires. Un youtubeur a voulu en avoir le coeur net en passant l'eau au microscope.



Vidéo (5mn1s) : De l'eau sale au microscope filtrée par une paille LifeStraw





Sur le même sujet :

Vidéo : Lifestraw, la paille qui filtre l'eau à 99,99% Vidéo : Un test extrême de la paille filtrante LifeStraw Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Rob2017 Je suis accro Inscrit le: 19/8/2017 Envois: 811 Karma: 440 Re: De l'eau sale au microscope avant et après avoir... Re: De l'eau sale au microscope avant et après avoir... 1 C’est quand même très efficace Pyrael Je m'installe Inscrit le: 13/11/2012 Envois: 198 Karma: 136 Re: De l'eau sale au microscope avant et après avoir... Re: De l'eau sale au microscope avant et après avoir... 6 Tellement agréable comme format de vidéo, pas la peine de voir l'égo d'un youtuber en permanence. J'adore ! Smashamps Je viens d'arriver Inscrit le: 22/4/2017 Envois: 49 Re: De l'eau sale au microscope avant et après avoir... Re: De l'eau sale au microscope avant et après avoir... 2 LifeStraw - testé et approuvé en Inde en 2016 en ce qui me concerne. Et avec des eaux vraiment inbuvables même par les locaux hein, pas avec de l'eau minérale pour touristes. C'est un objet génial et les gens qui le font sont plutôt cools, leur but c'est surtout d'en diffuser à prix coûtant dans les régions du monde où l'accès à de l'eau douce ne signifie pas forcément accès à de l'eau potable. C'est également très utile en Asie du sud-est en cas de catastrophes naturelles car dans ces cas-là ce sont souvent les réseaux de distribution d'eau potable qui morflent en premier. Padma Je suis accro Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 1783 Karma: 2852 Re: De l'eau sale au microscope avant et après avoir... Re: De l'eau sale au microscope avant et après avoir... 2 Pour les métaux lourds et les pesticides, il faut acheter la poutre plutôt que la paille. impcarlitos Je viens d'arriver Inscrit le: 28/6/2010 Envois: 27 Re: De l'eau sale au microscope avant et après avoir... Re: De l'eau sale au microscope avant et après avoir... 0 Cool et super utile en rando ce genre de filtre pour éviter de choper une terrible chiasse.



Maintenant, on dit protiste (protist en anglais) et non plus protozoa, pour mieux prendre en compte la diversité des styles de vie de ces microbes eucaryotes (prédateur, photosynthétique, décomposeurs, mixotrophes etc). Voili voilou ... dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2216 Karma: 4733 Re: De l'eau sale au microscope avant et après avoir... Re: De l'eau sale au microscope avant et après avoir... 0 super utile ce truc !

qd on sait que ds certains pays , les endroits le plus visités sont souvent les chiottes de l’hôtel ... Lebowsky89 Je suis accro Inscrit le: 25/4/2014 Envois: 1171 Karma: 2373 Re: De l'eau sale au microscope avant et après avoir... Re: De l'eau sale au microscope avant et après avoir... 2 On est d'accord c'est la petite chinoise qui joue de la guitare encore en fond ? Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3291 Karma: 13548 Re: De l'eau sale au microscope avant et après avoir... Re: De l'eau sale au microscope avant et après avoir... 0 @Pyrael C'est vrai que le format est agréable. On a juste droit aux mains (très) poilues du monsieur.



Sinon c'est vrai que la paille a l'air sacrément efficace. J'ai vu ce documentaire il y a peu... j'ai pas pu m'empêcher d'y penser. Ils en auraient bien besoin là-bas :





Les eaux troubles d'Irak



Sinon, question aux experts : ça ne filtre pas les virus. Pourquoi ? Parce qu'ils sont encore plus petits ? dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2216 Karma: 4733 Re: De l'eau sale au microscope avant et après avoir... Re: De l'eau sale au microscope avant et après avoir... 0 @Barbatos il me semble qu'un virus est 1000 fois plus petit qu'une bactérie , ce qui peut expliquer que cette paille n'est pas efficace contre les virus. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.