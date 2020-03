De l'eau sale au microscope filtrée par une paille LifeStraw

La paille LifeStraw prétend pourvoir filtrer 99,9999% des bactéries d'origine hydrique, 99,9% des parasites protozoaires d'origine hydrique. Le youtubeur Sci- Inspi a voulu en avoir le coeur net en passant l'eau au microscope. Il a créé une eau sale en plongeant des amatières organiques dans de l'eau et a attendu 8 jours. Il a passé son eau au microscope (x40 et x100, x400 et x1000) et a remarqué la présence de bactéries et de protozoaires. Il a ensuite filtré l'eau avec la paille filtrante LifeStraw. Résultat, les microbes avaient disparu, il a seulement remarqué quelques résidus de poussières. Il insiste sur le fait que même si la paille fait des miracles, elle ne peut pas filtrer les virus, les métaux lourds et les pesticides.

bacterie eau filtrant filtre lifestraw paille parasite sale