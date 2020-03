Vidéo : Le speaker du RC Lens se fait plaisir pendant un match à huis clos

Posté par Adr1enb



Le speaker du RC Lens se fait plaisir sur un but des Sang et Or pendant un match à huis clos contre Orléans.





Vidéo (31s) : Le speaker du RC Lens pendant un match à huis clos

Sur le même sujet :