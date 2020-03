Le speaker du RC Lens pendant un match à huis clos

Lundi 9 mars 2020, le speaker du Racing Club de Lens s'est fait plaisir sur un but des Sang et Or pendant un match joué à huis clos, à cause du coronavirus, contre Orléans en Ligue 2. Malgré l’absence de supporters, il a célébré l'ouverture du score sur penalty de Florian Sotoca. « Buuuuuuuuut pour le Racing Club de Lens du numéro 7, Florian... Sotoca », a-t-il annoncé au micro du stade Bollaert-Delelis en essayant de ne pas rigoler face à l'absurdité de la situation.

