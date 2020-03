Vidéo : Le plus grand réducteur mécanique au monde Posté par Tchairo

L'artiste Daniel De Bruin a fabriqué le plus grand réducteur mécanique au monde.



Vidéo (4mn17s) : Le plus grand réducteur mécanique au monde





Vidéo : La Science des boulettes de papier Vidéo : Division par 0 sur une calculatrice mécanique Vidéo : Cymatics : Science vs Musique Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation gazeleau Je suis accro Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 1803 Karma: 1448 Re: Le plus grand réducteur mécanique au monde Re: Le plus grand réducteur mécanique au monde 1 Une montagne de petits peu qui font un monde, que dis-je, un univers. Bricci Je m'installe Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 223 Karma: 605 En ligne ! Re: Le plus grand réducteur mécanique au monde Re: Le plus grand réducteur mécanique au monde 0 https://www.koreus.com/modules/newbb/viewtopic.php?post_id=1691912

lapin compris lapin compris



lapin compris lapin compris Barbatos Je masterise ! Inscrit le: 21/11/2014 Envois: 3309 Karma: 13599 En ligne ! Re: Le plus grand réducteur mécanique au monde Re: Le plus grand réducteur mécanique au monde 1 Ah, ça tombe bien ! J'avais justement besoin d'un réducteur mécanique très efficace pour un projet personnel. Ça tombe à pic et ça va m'être très très utile ! Gudevski Je masterise ! Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 4755 Karma: 4526 Re: Le plus grand réducteur mécanique au monde Re: Le plus grand réducteur mécanique au monde 1

Intéressant; j'en suis tout bouleversifié. DarkCasimir Je suis accro Inscrit le: 20/10/2017 Envois: 576 Karma: 1247 Re: Le plus grand réducteur mécanique au monde Re: Le plus grand réducteur mécanique au monde 1 Ok. Donc le mec a construit un truc qui ne marche pas et qui ne sert à rien.

Moi pour mes 1 milliards de secondes boire une bière me suffira amplement. zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 689 Karma: 2097 Re: Le plus grand réducteur mécanique au monde Re: Le plus grand réducteur mécanique au monde 0 Je recherche le n° de téléphone de l'inventeur de cette machine. J'organise un diner mercredi soir et j'aimerai bien l'inviter!

Merci d'avance dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2225 Karma: 4817 En ligne ! Re: Le plus grand réducteur mécanique au monde Re: Le plus grand réducteur mécanique au monde 1 - Dis moi Patrick à quoi ça sert ce truc là ?

- À quoi ça sert ? À rien, il est con celui-là, c'est de l'art.



la vérité si je mens 2 marcaflushhh Je m'installe Inscrit le: 24/7/2017 Envois: 292 Karma: 443 Re: Le plus grand réducteur mécanique au monde Re: Le plus grand réducteur mécanique au monde 0 Ne s'agirait-il pas plutôt du plus grand multiplicateur?? zearg Je viens d'arriver Inscrit le: 3/2/2020 Envois: 2 Re: Le plus grand réducteur mécanique au monde Re: Le plus grand réducteur mécanique au monde 0 Et si on tourne la roue au bout ? Ça créé un trou noir ?



Et si on met la même machine à l'opposé au bout ? Arthur34 Je m'installe Inscrit le: 12/10/2014 Envois: 429 Karma: 673 Re: Le plus grand réducteur mécanique au monde Re: Le plus grand réducteur mécanique au monde 0 Quelqu'un peut me dire pendant combien de temps on doit faire tourner la première roue ? meudiz Je viens d'arriver Inscrit le: 31/5/2012 Envois: 66 Re: Le plus grand réducteur mécanique au monde Re: Le plus grand réducteur mécanique au monde 1 Et bien moi je trouve que c'est vraiment un artiste de génie.

Mêler l'art et la science, c'est fascinant, et ça fait réfléchir.

Se dire que personne n'arrivera jamais à faire faire un tour à la dernière roue, même avec toute l'énergie de l'univers observable, je trouve ça déroutant, pour un si petit objet. LeMat Je suis accro Inscrit le: 8/11/2012 Envois: 861 Karma: 278 Re: Le plus grand réducteur mécanique au monde Re: Le plus grand réducteur mécanique au monde 0 Quand un délire d’ingénieur est transformé en « art » pour justifier sa conception. Plus chiant que ce truc tu meurs. McMatrix Je m'installe Inscrit le: 12/3/2008 Envois: 358 Karma: 321 Re: Le plus grand réducteur mécanique au monde Re: Le plus grand réducteur mécanique au monde 0 on attend avec impatience Régis qui tente de faire tourner la dernière roue à la main en pensant qu'il a trouvé ici la solution pour créer de l'énergie à l'infini ! MAC_Ak Je m'installe Inscrit le: 4/4/2016 Envois: 259 Karma: 1089 Re: Le plus grand réducteur mécanique au monde Re: Le plus grand réducteur mécanique au monde 0

@Arthur34

Quelqu'un peut me dire pendant combien de temps on doit faire tourner la première roue ?



"Étant donné qu’il y a 100 roues dans le train d’engrenages, il faudrait faire tourner la première 10^100 fois pour que la dernière effectue une seule révolution."



Si on considère qu'il faut 1s pour faire tourner la première roue, j'estime le temps nécessaire à 10^100s environ... Citation :"Étant donné qu’il y a 100 roues dans le train d’engrenages, il faudrait faire tourner la première 10^100 fois pour que la dernière effectue une seule révolution."Si on considère qu'il faut 1s pour faire tourner la première roue, j'estime le temps nécessaire à 10^100s environ... WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 2627 Karma: 8296 Re: Le plus grand réducteur mécanique au monde Re: Le plus grand réducteur mécanique au monde 0 J'ai l'air malin avec mon bac pro commerce. Geraven Je suis accro Inscrit le: 10/11/2009 Envois: 819 Karma: 424 Re: Le plus grand réducteur mécanique au monde Re: Le plus grand réducteur mécanique au monde 0 @MAC_Ak Ce qui fait un gogol, si je ne m'abuse. pouet007 Je m'installe Inscrit le: 14/9/2009 Envois: 411 Karma: 90 En ligne ! Re: Le plus grand réducteur mécanique au monde Re: Le plus grand réducteur mécanique au monde 0

https://www.youtube.com/watch?v=VCA2whpMCno



https://www.youtube.com/watch?v=VCA2whpMCno

J'imagine même pas celui-là Arthur Ganson avait déjà créé ce réducteur plus petit où il fallait déjà 13.7 milliard d'années à la dernière roue pour faire un tour complet.J'imagine même pas celui-là Arthur34 Je m'installe Inscrit le: 12/10/2014 Envois: 429 Karma: 673 Re: Le plus grand réducteur mécanique au monde Re: Le plus grand réducteur mécanique au monde 0 @Geraven Oui comme moi qui n'avait pas fait le raccourcis direct avec la description.. Désolé ! pasdepseudo Je m'installe Inscrit le: 17/9/2018 Envois: 366 Karma: 220 En ligne ! Re: Le plus grand réducteur mécanique au monde Re: Le plus grand réducteur mécanique au monde 1 J'ai trouvé une utilité à ce truc... dire aux gamins de prévenir lorsque la dernière roue à fait un tour complet