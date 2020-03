Le plus grand réducteur mécanique au monde

Dimanche 1er mars 2020, l'artiste Daniel De Bruin fêtait ses 1 milliard de secondes, soit 31.709791984 ans. Pour l'occasion, il a construit le plus grand réducteur mécanique au monde en s'inspirant de la « Machine with Concrete » d’Arthur Ganson. Ce réducteur mécanique possède des assemblages de roues dentées donnant chacun un rapport de réduction de 1/10. Étant donné qu’il y a 100 roues dans le train d’engrenages, il faudrait faire tourner la première 10^100 fois pour que la dernière effectue une seule révolution. Cela nécessiterait plus d'énergie que celle théoriquement disponible dans l'univers observable (10^70 joules), en admettant qu’une rotation complète de la première roue nécessite 1 joule.

bruin energie engrenage mecanique monde reducteur