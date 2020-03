Vidéo : Reporters sans frontières construit une bibliothèque contre la censure dans Minecraft

Je suis accro Inscrit le: 31/7/2007 Envois: 519 Karma: 896 En ligne !

Re: Reporters sans frontières construit une bibliothèque ...

Mais, concrètement ?

Un pauvre fichier zip téléchargeable depuis un site web, lequel se retrouvera bloqué (ou non) aussi directement que s'il avait écrit les articles directement sur le site web lui-même.

Tout ca pour aller lire des trucs dans ce qui reste un jeu vidéo. (payant accessoirement, même si ca reste un super jeu)

En gros, c'est marrant, ca ferait sourire n'importe quel geek, mais c'est à peu près aussi pratique que s'ils s'amusaient à diffuser leur "free speech" en morse sur les ondes radio amateur (quoi qu'en fait, cette idée serait viable, elle)



En gros, la seul com', c'est on est des reporter, on n'aime pas la censure, par contre, on aime bien manipuler l'opinion avec des opérations de com' financées par microsoft.