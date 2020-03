Une bibliothèque contre la censure dans Minecraft

Pour contourner la censure qui existe dans certains pays, l'’organisation Reporters sans frontières a eu l'idée de construire une bibliothèque virtuelle dans le jeu vidéo Minecraft. Nommée « The Uncensored Library » (la Bibliothèque Libre), cette bibliothèque a été construite en trois mois, en utilisant plus 12,5 millions de briques de pixels, grâce à la mobilisation de 24 constructeurs vivant dans 16 pays différents. On y trouve notamment des articles censurés dans leur pays d’origine. Reporters sans frontières assure que la bibliothèque a vocation à être régulièrement alimentée avec de nouveaux ouvrages virtuels.

bibliotheque censure frontieres jeu-video minecraft reporters sans